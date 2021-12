54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i prawie milion wykonanych jednego dnia testów - te dwa rekordy od początku pandemii padły w sobotę we Włoszech. Zmarły 144 osoby. To trzeci dzień z rzędu, w którym wykryto najwyższą dobową liczbę przypadków koronawirusa.

Boże Narodzenie w Mediolanie / MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA

W czwartek zarejestrowano ponad 44 tysiące zakażeń, a w piątek około 50,5 tys.



Ich galopujący wzrost to rezultat szerzenia się wariantu Omikron.



Nigdy wcześniej nie wykonano jednego dnia prawie milion testów. 5,6 procent z nich dało wynik pozytywny.



Do szpitali przyjęto 113 osób. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1000 chorych na Covid-19, a na pozostałych oddziałach około 8900.



Liczba zmarłych od lutego zeszłego roku wzrosła do 136 530.



Aktywnych zakażeń jest obecnie ponad pół miliona.



W sobotę poinformowano również, że przybywający do Włoch podróżni w przypadku pozytywnego wyniku testu muszą sami pokryć koszty 10-dniowej izolacji.