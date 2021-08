Siedem krajów europejskich dodano w wczoraj na angielską "zieloną listę" podróżną - krajów, do których można jeździć bez kwarantanny po powrocie niezależnie od szczepień. Wbrew spekulacjom mediów nie ma w tej grupie Polski.

Wielka Brytania: Siedem państw dodano na "zieloną listę" podróżną / Pixabay

Siedem państw to Niemcy, Austria, Norwegia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Łotwa, ale spośród nich tylko dwa ostatnie przyjmują bez kwarantanny niezaszczepionych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Po wejściu w życie tych zmian na "zielonej liście" będzie 36 państw i terytoriów, choć 16 z nich znajduje się pod obserwacją, czyli może zostać przesunięte na “żółtą listę". Po powrocie z krajów z "zielonej listy" nie trzeba odbywać 10-dniowej kwarantanny, niezależnie od tego, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy też nie.

Z listy "żółtej plus" na żółtą przesunięta została Francja, co oznacza, że zaszczepione osoby nie będą musiały po przyjeździe z niej odbywać kwarantanny w domu. A z czerwonej listy na żółtą przeniesiono Indie, Bahrajn, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, co z kolei oznacza, że przyjazd z tych krajów nie będzie dopuszczony - jak to jest obecnie - tylko dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii bądź Irlandii, a przyjeżdżający z nich mieszkańcy Wielkiej Brytanii zamiast odbywać płatną kwarantannę w hotelu, będą odbywać ją w domu, jeśli są niezaszczepieni lub jeśli są zaszczepieni - zostaną z niej zwolnieni.

przesunięte zostały Meksyk, Gruzja, Reunion i Majotta, natomiast uniknęła tego losu Hiszpania. Brytyjskie media od kilku dni pisały, że jest to rozważane, co spowodowałoby poważny chaos, bo jak się szacuje, w Hiszpanii może być obecnie nawet milion Brytyjczyków.

Wszystkie zmiany wchodzą w życie w sobotę o 4:00 i dotyczą tylko przyjazdów do Anglii, ale ponieważ władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zwykle harmonizują swoje listy podróżne z angielską, należy się spodziewać, że wkrótce ogłoszą takie same decyzje.

Drożej za kwarantannę w hotelach

Natomiast od 12 sierpnia wzrośnie koszt kwarantanny w hotelach, na którą kierowani są mieszkańcy i rezydenci Wielkiej Brytanii lub Irlandii po przyjeździe z krajów z "czerwonej listy". W przypadku pojedynczej osoby zamiast 1750 funtów, będzie to 2285 funtów, zaś jeśli dwie osoby dorosłe odbywają ją razem w jednym pokoju, to koszt pobytu drugiej osoby wzrośnie z 650 do 1430 funtów. Jak wyjaśnił brytyjski rząd, nowe ceny lepiej odzwierciedlają faktyczne koszty wiążące się z kwarantanną.

Na czerwonej liście jest obecnie ponad 50 państw.