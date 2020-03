We Włoszech dotychczas wyleczono z choroby Covid-19, wywołanej koronawirusem, prawie 3 tysiące chorych. Dziś szpital w Zielonej Górze ma opuścić polski "pacjent zero". "Kolejne wyniki są negatywne, a to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego"- informował we wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

