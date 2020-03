Choć restauracje i kawiarnie w Belgii zostały zamknięte, to supermarkety i sklepy spożywcze działają bez zmian. Władze apelują, aby poranne godziny na zakupy pozostawić dla osób starszych, gdyż są one bardziej narażone na szkodliwe działanie koronawirusa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Większość supermarketów wyznaczyła godziny - zazwyczaj poranne, między 8 a 9 - wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia czy niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby te osoby mogły spokojnie robić zakupy i nie stykać się z młodszymi czy dziećmi.

Jedna z sieci wzięła obrała inny kierunek. Nie wyznaczyła specjalnych godzin na zakupy dla seniorów podkreślając, że lepiej, by starsze osoby w ogóle nie wychodziły z domów. Sieć ta organizuje natomiast wolontariat i dostawy do domów.

Supermarkety nie stosują żadnych promocji by dodatkowo nie zachęcać do zakupów i aby personel mógł się skupić na obsłudze klientów.

Dodatkowo Comeos, stowarzyszenie branżowe reprezentujące belgijski handel i usługi, promuje płacenie za zakupy drogą elektroniczną. Liczba klientów na metr kwadratowy ma być drastycznie ograniczona, aby jeden klient przypadał na dziesięć metrów kwadratowych sklepu.

W Belgii tylko dziś wykryto koronawirusa u 309 osób. W sumie w tym kraju odnotowano 1795 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Zmarło 21 osób.



Liczba infekcji w innych europejskich krajach też rośnie. Przez ostatnią noc we Włoszech wykryto 3 526 nowych zachorowań, w Niemczech 1144, a w Hiszpanii 1 987. Z danych zamieszczonych na stronach GIS wynika, że najwięcej przypadków w Europie odnotowano dotąd we Włoszech - 31 tys. 506; w Hiszpanii - 11 tys. 178, Francji - 7730 oraz Niemczech - 7156. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw (stan na 17 marca 2020 r.), w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2. Na świecie w związku z pandemią zmarło już ponad 8 tysięcy osób, zachorowało ponad 200 000.

Choroba Covid-19 została po raz pierwszy zidentyfikowana w Wuhanie, chińskim mieście z 11 milionami mieszkańców, pod koniec ubiegłego roku. W ciągu pierwszego miesiąca zabił w Chinach ponad 100 ludzi. Zaraziło się nim w tym czasie ponad 4 tysiące ludzi w Państwie Środka.