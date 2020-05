O 288 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 28 734 - poinformował w poniedziałek po południu minister zdrowia Matt Hancock.

Zdj. ilustracyjne / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W zeszłym tygodniu brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

288 nowych zgonów jest najniższym od 29 marca i pierwszym przypadkiem od tego dnia, gdy dobowa liczba zmarłych spadła poniżej 300. Jednak jak podkreślił Hancock dotyczy on zgonów, które miały miejsce w weekend, kiedy często potwierdzanie przyczyny odbywa się z opóźnieniem, a wyraźne spadki miały miejsce także w danych za poprzednie weekendy.

Nie zmienia to faktu, że szereg wskaźników, jak średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni, liczba nowych zakażeń, liczba osób w szpitalach, odsetek wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, wyraźnie wskazuje, iż szczyt epidemii Wielka Brytania ma już za sobą.

Hancock poinformował również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono nieco ponad 85 tys. testów na obecność koronawirusa, co jest wzrostem o 8,5 tys. w stosunku do poprzedniego dnia, ale zarazem drugim kolejnym dniem, w którym nie został spełniony rządowy cel przynajmniej 100 tys. dziennie. Ten cel został spełniony dotychczas dwa razy - w czwartek i piątek.

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii 190 584, co oznacza wzrost o 3985 w stosunku do poprzedniego dnia. To najniższa liczba od 7 kwietnia, gdy jednak przeprowadzano znacznie mniej testów. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godz. między 9 w niedzielę a 9 w poniedziałek.

W wyniku zmiany metody podawania statystyk i uwzględniania w nich zgonów poza szpitalami Wielka Brytania przesunęła się z piątego na trzecie miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa - przed nią są tylko Stany Zjednoczone oraz, nieznacznie, Włochy.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 25 785 zgonów, w Szkocji - 1571, w Walii - 997, zaś w Irlandii Północnej - 381.