Skowyczący pies zaalarmował mieszkańców jednego z bloków w Madrycie o zachorowaniu swojego pana na Covid-19. Do mieszkania przyjechała straż pożarna, która znalazła bardzo osłabionego i niezdolnego do poruszania się właściciela czworonoga.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Powołujący się na relację pracowników pogotowia dziennik "El Mundo" podał, że hałasy psa w zamkniętym mieszkaniu zwróciły uwagę sąsiadów, którzy zdali sobie sprawę, że długo nie widzieli właściciela czworonoga. Okazało się, że mężczyzna trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Wprawdzie niezauważony przez mieszkańców bloku wrócił do mieszkania, ale był bardzo osłabiony. Leżący w łóżku mężczyzna nie mógł nawet dotrzeć do telefonu komórkowego, aby zawiadomić pogotowie o pogorszeniu samopoczucia.

Był tylko na wpół świadomy - wyznał jeden z członków ekipy ratowniczej po odnalezieniu poszukiwanego pacjenta.



Członkowie ekipy ratowniczej przyznali, że zamknięte drzwi oraz brak sygnałów od właściciela wyjącego psa sugerowały, iż mężczyzna nie żyje.



Pies ma bardzo dobry charakter. Gdy nas zobaczył wchodzących przez okno pomieszczenia, w którym na łóżku leżał jego omdlały pan, bardzo się ucieszył - powiedział członek ekipy ratowniczej, dodając, że czworonoga na czas leczenia właściciela przygarnęła jedna z sąsiadek.