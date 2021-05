W przesłaniu do uczestników koncertu Vax Live w USA, zorganizowanego na cześć osób walczących z pandemią koronawirusa, papież Franciszek powiedział, że trzeba "porzucić indywidualizm i krzewić dobro wspólne". Zaapelował o "ducha sprawiedliwości, który zmobilizuje do tego, by zapewnić powszechny dostęp do szczepionek i czasowe zawieszenie praw własności intelektualnej".

Papież Franciszek /VATICAN MEDIA HANDOUT /PAP/EPA

