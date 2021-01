Negująca pandemię Brytyjka, która opublikowała na Facebooku zdjęcia korytarzy w szpitalach, żeby udowodnić, że oddziały są puste, została ukarana grzywną w wysokości 200 funtów. Taką karę otrzymała za opuszczenie domu bez ważnego powodu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Hannah Dean z Portsmouth, instruktorka fitness przedstawiająca się jako dziennikarka, stała się - jak napisał serwis internetowy dziennika "The Times" - ważną działaczką w mediach społecznościowych sprzeciwiającą się restrykcjom w przemieszczaniu i szczepieniom przeciw Covid-19.

Dean opublikowała na Facebooku zdjęcia zrobione w Queen Alexandra Hospital w Portsmouth, zamieściła także zdjęcia i nagrania z wnętrz kilku innych placówek. Większość materiałów pokazuje puste korytarze. Dean stwierdziła, że w szpitalu nie widać pandemii. Rząd nas okłamuje - dodała. Zachęcała też innych do pójścia do szpitali i przekonania się, że są one puste.



Policja w Portsmouth w poniedziałek wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że opublikowane zdjęcia przedstawiają część szpitala, w której nie są leczone osoby chore na Covid-19. Policja hrabstwa Hampshire podała z kolei, że Dean otrzymała grzywnę w wysokości 200 funtów za brak ważnego powodu do opuszczenia domu.



Szef publicznej służby zdrowia (NHS) Simon Stevens powiedział w ubiegłym tygodniu, że stwierdzenia, iż szpitale są puste, są "po prostu nieprawdziwe". Jeśli zakradniesz się do szpitala o godz. 21 i sfilmujesz pusty korytarz, a następnie umieścisz to w mediach społecznościowych, twierdząc, że to dowodzi, że szpitale są puste, jesteś odpowiedzialny za zmianę zachowania, która zabije ludzi - powiedział.



We wtorek brytyjski rząd informował o zarejestrowaniu w ciągu ostatniej doby 1243 zgonów z powodu Covid-19 i wykryciu 45 533 nowych zakażeń koronawirusem.