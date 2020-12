Według wstępnych danych w Irlandii pojawił się nowy, bardziej zakaźny typ koronawirusa wykryty wcześniej w Wielkiej Brytanii - poinformował irlandzki zespół specjalny ds. zdrowia publicznego (NPHET). Jednocześniej specjaliści zastrzegli, że nie tylko nowy wariant wirusa odpowiada za wzrost liczby zakażeń.

Informację o możliwym pojawieniu się w Irlandii nowego szczepu koronawirusa podano na postawie analizy próbek pobranych w miniony weekend.

Wskaźnik zakażeń, zwany też wskaźnikiem reprodukcji wirusa, wzrósł ostatnio w Irlandii z 1,5 do 1,8, czyli do najwyższego poziomu od marca.



We wtorek irlandzki rząd wprowadził bardziej surowe restrykcje epidemiczne, według Reutersa NPHET przekazał mu w środę instrukcje dotyczące kolejnych obostrzeń, nie podano jednak żadnych szczegółów.



Wcześniej w środę minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock powiedział, że nowy wariant wirusa wykryty w jego kraju przeszedł kolejną mutację i stał się bardziej zaraźliwy.