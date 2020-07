W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarły 22 osoby. Wykryto 516 nowych zakażeń koronawirusem - najmniej od 17 marca.

Pracownik samochodowego kina w Londynie / NEIL HALL / PAP/EPA

Łączna liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii wzrosła do 44 220. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii zmarło 39 647 osób, w Szkocji - 2488, w Walii - 1531, zaś w Irlandii Północnej - 554.



516 nowych zakażeń koronawirusem to o 108 mniej niż poprzedniego dnia i najmniej od 17 marca. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 285 416 zakażeń. Pod tym względem Wielka Brytania znajduje się na siódmym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Rosją, Indiami, Peru i Chile.



Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia. Pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.