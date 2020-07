Siedem osób zmarło w ciągu minionej doby we Włoszech na Covid-19, stwierdzono 192 nowe zakażenia koronawirusem - podał w niedzielę resort zdrowia. Łączny bilans zgonów wzrósł do 34 861. Najnowsze dane wskazują na dalszą poprawę sytuację epidemicznej w kraju.

Nocne życie powoli wraca do rzymskiej dzielnicy Trastevere / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Liczba zmarłych i nowych zakażeń spadła po pięciu dniach wzrostów. Sześć zgonów zanotowano w Lombardii, a jeden w Emilii-Romanii.

51 procent nowych zakażeń wykryto w Lombardii na północy kraju.



Od lutego potwierdzono 241,6 tys. przypadków koronawirusa.



Obecnie zakażonych w kraju jest 14,6 tysiąca osób. Liczba wyleczonych wynosi ponad 192 tysiące.

Gorsze dane z Portugalii

W ciągu ostatniej doby w Portugalii zmarło wskutek zachorowania na Covid-19 dziewięciu pacjentów - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. To jeden z najwyższych dobowych bilansów zgonów w ostatnim miesiącu. W Hiszpanii dane mają być zaktualizowane w poniedziałek.



Władze ministerstwa zdrowia Portugalii sprecyzowały, że od soboty sześć zgonów zanotowano w aglomeracji Lizbony oraz w sąsiadującej z nią Dolinie Tagu, a trzy w rolniczym regionie Alentejo, położonym w środkowej części kraju.



Z niedzielnego komunikatu wynika, że w ostatniej dobie liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o dziewięć, do 1614, a zakażonych o 328, do 43 897.



Służby medyczne wyjaśniły, że wciąż na wynik badania na obecność koronawirusa w organizmie oczekuje 1167 osób, a kwarantanną zostało objętych 31 457 osób.





W Hiszpanii "nie poddają się epidemii"

Na plaży w Walencji można zaobserwować coraz więcej osób / Kai Foersterling / PAP/EPA



Z kolei w Hiszpanii ministerstwo zdrowia nie podało aktualnych dobowych statystyk ofiar koronawirusa. Najnowsze dane resort ma ogłosić dopiero w poniedziałek. Do piątkowego wieczora służby medyczne Hiszpanii szacowały liczbę zgonów w kraju na 28 385, a zainfekowanych na 250 545.



W niedzielnym wystąpieniu premier Pedro Sanchez zaapelował do obywateli o "spokój w obliczu pojawiających się nowych ognisk zakażenia".



Obecnie jesteśmy lepiej przygotowani na walkę z epidemią niż w marcu (...). Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa sanitarnego i nie poddawajmy się epidemii (...) - powiedział.

W sobotę władze Katalonii na wschodzie kraju wprowadziły na terenie części tego regionu przymusową izolację z powrotu nawrotu licznych infekcji SARS-CoV-2. Na podobny krok zdecydował się w niedzielę rząd Galicja na północnym zachodzie, ogłaszając obostrzenia w części tej wspólnoty autonomicznej. W sumie restrykcjami objęto tam 280 tys. osób.