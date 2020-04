Jeden z członków wojskowej załogi amerykańskiego statku-szpitala USNS Comfort jest zarażony koronawirusem, a kilku innych przebywa w izolacji - poinformowała we wtorek rzeczniczka marynarki wojennej USA Elizabeth Baker.

USNS Comfort w porcie / MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT / PAP/EPA

Przed opuszczeniem przez statek portu w Norfolk w stanie Wirginia nikt z załogi nie był zakażony wirusem. Baker podkreślała, że nikt też nie opuszczał jednostki od przybycia do Nowego Jorku.



Zakażona osoba nie została zidentyfikowana. Nie jest pracownikiem medycznym i nie miała kontaktu z pacjentami.



Stojący u nabrzeża rzeki Hudson USaNS Comfort przybił do Nowego Jorku przed tygodniem na pomoc miejskim szpitalom w walce z pandemią. Aby je odciążyć miał początkowo przyjmować tylko pacjentów, którzy nie chorują na Covid-19.



Według "New York Times" biurokratyczne przeszkody w połączeniu z gwałtownym spadkiem liczby hospitalizacji niezwiązanych z wirusem spowodowały, że na statek wyposażony w 1000 łóżek, sale operacyjne, laboratoria itp. przeniesiono niewielu pacjentów. Dodatkowo lista ograniczeń była tak obszerna, że zdaniem niektórych lekarzy w praktyce można było wpuszczać na pokład tylko zdrowych ludzi.



Pięciu z tych, którzy zostali przeniesieni do Comfort, po przejściu testów na koronawirusa mieli wynik negatywny, ale na statku zachorowali na Covid-19 - zauważył NYT. Potwierdziły to dodatkowe testy.



Misja uległa zmianie

Od poniedziałku misja statku uległa zmianie. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że prezydent USA Donald Trump wyraził zgodę, by Comfort mógł zajmować się także osobami z SARS-Cov-2. Jednocześnie zmniejszono liczbę osób, które statek może zaakceptować do 500. We wtorek rano było ich nieco ponad 50.



Po rekonfiguracji zmierzającej do przyjęcia pacjentów z Covid statek będzie miał 500 łóżek oraz dodatkowe 100 na oddziale intensywnej terapii, wyposażonych w respiratory - mówił we wtorek Andrew Lewis, dowódca Drugiej Floty USA.



Uzasadniał, że jak najszybsze przyjęcie większej liczby pacjentów ma kluczowe znaczenie dla pomocy miastu. Wysłuchaliśmy opinii lokalnych specjalistów oraz społeczności i uważamy, że to najlepszy sposób, aby pomóc naszym rodakom - podkreślił.



USNS Comfort zaakceptuje pacjentów z urazami, nagłymi wypadkami itp. bez względu na to, czy są chorzy na Covid-19, czy też nie. Ma przyjmować osoby w ciężkim stanie. Statek został podzielony na dwie strefy. Medyczna jest całkowicie odizolowana od reszty.



Decyzja o przyjmowaniu na USNS Comfort pacjentów z Covid-19 umożliwi leczenie lżejszych przypadków choroby w tymczasowym szpitalu, przekształconym z centrum kongresowego w Javits Center.