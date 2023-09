Hiszpania odnotowuje gwałtowny wzrost przypadków Covid 19 - wynika z danych firmy konsultingowej iQVIA, na którą powołała się Euronews. Przed wzrostem hospitalizacji w Europie ze względu na koronawirusa ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przeprowadzone w Hiszpanii badania w 6500 aptekach wykazały, że od 28 sierpnia do 3 września sprzedano w kraju ponad pół miliona testów na antygeny, co zbiega się z odnotowywanym wzrostem zachorowań.

Hiszpania zniosła ostatnie ograniczenia pandemiczne 28 lipca, odkąd noszenie maseczek w szpitalach i aptekach nie jest obowiązkowe. Jednak wskutek wzrostu zachorowań w ostatnich tygodniach niektóre szpitale zdecydowały o ponownym wprowadzeniu obowiązkowych maseczek.

Przed wzrostem liczby hospitalizacji w Europie ostrzegła WHO, chociaż eksperci podkreślają, że "sytuacja zdrowotna jest stabilna ze względu na wysoki poziom uodpornienia populacji".

Zgodnie z Euronews, KE dała "zielone światło" nowej szczepionce zwalczającej nowe warianty wirusa. Nowa szczepionka - Comirnaty XBB.1.5 amerykańskiego koncernu farmaceutycznego BioNTtech-Pfizer - "jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia" - zapewnia Europejska Agencja Leków.

Modyfikacja umowy KE z firmą z maja gwarantuje, że w nadchodzących latach państwa członkowskie UE nadal będą miały dostęp do szczepionek dostosowanych do nowych wariantów Covid-19 - poinformował dyrektor regionalny WHO Hans Kluge, cytowany przez Euronews.

Covid nie powraca, on nigdy nie zniknął - ostrzegł prezes hiszpańskiego towarzystwa epidemiologicznego (SEE) Oscar Zurriaga.

W ostatnich tygodniach wskaźnik zachorowalności odnotowany w podstawowej opiece zdrowotnej w Hiszpanii wyniósł ponad 130 przypadków na 100 tys. mieszkańców wobec 30 przypadków na 100 tys. mieszkańców w czerwcu. Najwyższe wskaźniki zachorowalności dotyczą osób powyżej 64 lat i poniżej 4 lat.

Według Zurriagi wzrost liczby infekcji w sezonie letnim wykazuje, że SARS-CoV-2 nie jest klasycznym wirusem sezonowym, który przestaje krążyć wraz ze wzrostem temperatury. Nie ma nic wspólnego z zimnem, ale z osobistymi kontaktami i mobilnością ludzi - powiedział.

W październiku rozpocznie się kampania szczepień przeciwko grypie i Covid-19 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w Madrycie.