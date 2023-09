Tayeb ait Ighenbaz był zmuszony wybierać, czy ratować życie swojego 11-letniegu syna, czy rodziców, którzy utknęli pod gruzami zawalonego domu, po trzęsieni ziemi, jakie w piątek późnym wieczorem nawiedziło Maroko. Według najnowszych danych tamtejszego MSW, w wyniku trzęsienia życie straciło 2497 osób.

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło północne Maroko w nocy z piątku na sobotę wzrosła do 2497 / YOAN VALAT / PAP/EPA

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8 znajdowało się 72 km na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta katastrofą została ludność w regionie gór Atlasu Wysokiego. Trwa akcja ratunkowa, jednak dotarcie na ten obszar jest bardzo utrudnione.

Stacja Al-Dżazira przekazała, że liczba ofiar śmiertelnych i rannych wśród osób zamieszkujących odległe, górzyste tereny gwałtownie rośnie. Ciała leżą pod gołym niebem, przykryte kocami. W niektórych przypadkach w czasie pogrzebów wykopywane są masowe groby - poinformował korespondent Jonah Hull.

Wśród ofiar są rodzice Tayeba ait Ighenbaza. To pasterz z niewielkiej osady w górach Atlas. Jak mówi, cytowany przez BBC, nie może się otrząsnąć, ponieważ musiał wybierać, komu ratować życie: 11-letniemu synowi czy matce i ojcu.

Wszyscy mieszkali w niewielkim domu, zbudowanym z kamieni, który zawalił się w wyniku wstrząsów. Dziś zostały po nim tylko ruiny.

/ YOAN VALAT / PAP/EPA

Wszystko stało się tak szybko. Kiedy zaczęło się trząść, wszyscy ruszyliśmy do drzwi. Mój ojciec spał, zawołałem do mamy, żeby uciekała, ale ona chciała na niego poczekać - wspomina. Kiedy mężczyzna wybiegł na zewnątrz, zobaczył tylko żonę i córkę. Syn nie zdążył uciec.

Tayeb ait Ighenbaza zawrócił, ale dom zdążył już się zawalić. Mężczyzna zaczął przerzucać kamienie, aż dokopał się do wystające spod gruzów ręki 11-latka. Widział też pod kamieniami swoich rodziców. Musiał szybko działać. Chwycił za ramię syna, zaczął go odkopywać i w końcu go wyciągnął.

Od razu wrócił po rodziców, ale dla nich na ratunek było już za późno.

Spadła na nich ściana. Widziałem, jak umierali - powiedział ze łzami w oczach.

Pasterz stracił też cały dobytek: swoje stado kóz, pieniądze, ubrania. Dziś mieszka w namiocie, który sam zbudował.

Mam 50 lat i zaczynam wszystko od nowa, bez rodziców, bez pieniędzy, bez domu, bez jedzenia i ubrać. To tak, jakbym urodził się na nowo - dodał.