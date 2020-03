W związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 we Francji szpitale w Paryżu oraz w innych miastach będą zatrzymywać jedynie ciężkie przypadki - powiedział dyrektor generalny grupy szpitali AP-HP Martin Hirsch, cytowany w poniedziałek przez dziennik „Les Echos”.

Zdjęcie ilustracyjne / YFC CHINA / PAP/EPA

Do tej pory szpitale przyjmowały wszystkie zgłoszone przypadki zachorowań z powodu koronawirusa.



W Paryżu przestaniemy hospitalizować niektórych zakażonych pacjentów. Jest to jeden ze środków nadzwyczajnych podjętych w ten weekend, kiedy epidemia przeszła do drugiego etapu, kiedy mamy wiele ognisk zachorowań, a trzy czwarte zgłoszonych, leczonych jest w Paryżu - zapowiedział Hirsch.



Teraz priorytetem jest - według Hirscha - zwolnienie łóżek szpitalnych i odciążenie personelu, który będzie sprawował opiekę przede wszystkim nad osobami starszymi, osłabionymi innymi chorobami oraz poważnie chorymi.



Eksperci podkreślają, że przy objawach grypopodobnych, które pojawiają się u osoby w dobrym stanie zdrowia, najważniejsze jest chronienie innych przed zarażeniem, a zatem lepiej, by chory pozostał w domu, niż trafił do szpitala.





Prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał część spotkań zaplanowanych na ten tydzień, aby skoncentrować się na walce z koronawirusem - poinformował w poniedziałek Pałac Elizejski. Prezydent nie chce się izolować, lecz mieć czas na zarządzanie tą sytuacją - powiedział francuskim mediom przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.



W zeszłym tygodniu Macron odwiedził paryski szpital Pitie-Salpetriere, gdzie zmarł 60-letni Francuz, druga ofiara Covid-19 na terytorium Francji; pierwszą był chiński turysta.



W poniedziałek premier Edouard Philippe zaapelował do "każdego Francuza, aby walczył z wirusem". Odwiedził szpital w Bordeaux, aby tam poinformować o środkach zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się Covid-19.



Philippe podkreślił, że celem rządu jest spowolnienie lub opóźnienie rozprzestrzeniania się wirusa, aby zapobiec lub uniknąć tzw. fazy 3, to znaczy "właściwej epidemii koronawirusa we Francji".

Według danych upublicznionych przez Komisję Europejską , na terytorium Unii stwierdzono dotąd 2100 przypadków koronawirusa w 18 państwach członkowskich. Nowy wirus zabił dotąd w UE 38 chorych.