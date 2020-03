Trzech członków sztabu Ajaxu Amsterdam jest na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wśród nich jest Duńczyk Christian Poulsen, asystent trenera piłkarskiego mistrza Holandii Erika ten Haga.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pozostali to psycholog Alessandro Schoenmaker i fizjoterapeuta, którego nazwiska nie podano do publicznej wiadomości. Cała trójka ma zostać w domach do 13 marca.

Żaden z nich nie ma żadnych objawów. Jeśli to się nie zmieni, wszyscy wrócą do pracy w przyszłym tygodniu - powiedział rzecznik Ajaksu, cytowany w niderlandzkich mediach.



Obawy dotyczące Poulsena wzięły się stąd, że Duńczyk uczestniczył w ubiegłym tygodniu w imprezie z okazji 40. urodzin rodaka Thomasa Kahlenberga, również byłego reprezentanta kraju, u którego wykryto koronawirusa.



Kahlenberg gościł w niedzielę na meczu swojego byłego zespołu Broendby IF z Lyngby BK w duńskiej ekstraklasie. Wszyscy zawodnicy obu drużyn, którzy podali mu rękę lub go przytulili, są teraz odizolowani. Kwarantannę przechodzi też 13 pracowników Broendby IF, w tym dyrektor generalny Ole Palma, asystent trenera Martin Retov czy piłkarz klubu Joel Kabongo.



Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 95 tys. przypadków zakażenia i prawie 3300 zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie. Epidemia powoduje także problemy z przemieszczaniem się, wiele lotów jest odwoływanych.

