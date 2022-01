Wszystkie restrykcje koronawirusowe w Danii zostaną zniesione od 1 lutego. Do maila o takiej treści, wysłanego przez duńskiego ministra zdrowia Magnusa Haunicke, do jakiego dotarły media. Decyzję w środę wieczorem ma ogłosić premier Danii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według telewizji TV2 zniesiony zostanie obowiązek okazywania certyfikatu szczepiennego, noszenia maseczek, a także ponownie otwarte będą mogły być kluby nocne.



Ponadto infekcja Covid-19 przestanie być klasyfikowana w Danii jako "krytyczna choroba zagrażająca społeczeństwu", a będzie mieć status sezonowej grypy.



Takie zalecenie wydała ekspercka komisja epidemiczna z uwagi na stosunkowo niewielkie obłożenie oddziałów intensywnej terapii w stosunku do bardzo wysokiej liczby zakażeń Omikronem.

Część obostrzeń dla niezaszczepionych

Do końca lutego pozostać ma jedynie obowiązek kwarantanny oraz testów na Covid-19 dla wjeżdżających do Danii niezaszczepionych osób.



Premier Danii Mette Frederiksen decyzję o zniesieniu restrykcji ma ogłosić oficjalnie w środę wieczorem w przemówieniu do społeczeństwa.



Komisja epidemiczna przewiduje, że do końca stycznia lub początku stycznia wciąż można spodziewać się rosnącej liczby nowych przypadków Covid-19. W Danii obecnie w ciągu doby odnotowuje się ponad 40 tys. zakażeń koronawirusem.



Wcześniej Duńska Agencja Kontroli Chorób Zakaźnych wydała nową ocenę, w której stwierdziła, że epidemia koronawirusa może skończyć się w Danii za kilka tygodni. Prognoza opiera się na założeniu, że społeczeństwo uzyska odporność zbiorową, gdy zdecydowana większość ludzi przechoruje Covid-19 lub zostanie zaszczepiona.