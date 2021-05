"Porozumienie polityczne dotyczące paszportów szczepień przeciw Covid-19 jest oczekiwane do końca maja" - powiedziała na konferencji prasowej w Porto po zakończeniu nieformalnego szczytu UE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / PAP/EPA/ESTELA SILVA / POOL /

Porozumienie polityczne dotyczące certyfikatów, potwierdzających zaszczepienie lub negatywny wynik testów bądź obecność przeciwciał, jest oczekiwane do końca maja - podała von der Leyen.

Prace techniczne i prawne po stronie Komisji powinny się zakończyć w czerwcu - dodała.



Poinformowała, że do tej pory do krajów członkowskich trafiło 200 mln dawek szczepionek, a 160 mln osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25 proc. populacji UE.



Wcześniej czy później dzieci i nastolatkowie będą szczepieni. Musimy się na to przygotować - zaznaczyła, przypominając, że Komisja zakończyła negocjacje i zatwierdziła umowę z firmami BioNTech-Pfizer na 1,8 mld dawek ich preparatu na Covid-19.



Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lata - zapewniła przewodnicząca KE.