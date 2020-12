Pandemia Covid-19 ograniczy w tym roku obchody świąt Bożego Narodzenia na całym świecie. Surowe restrykcje obowiązywać też będą w pięciu najważniejszych w tym okresie miastach, w Betlejem, Jerozolimie, Nazarecie, w Rzymie i Watykanie.

Pusty plac przed świątynią w Betlejem / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Setki tysięcy ludzi z całego świata przebywa zwykle w Betlejem podczas świąt Bożego Narodzenia. Jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa w mieście nie będzie obcokrajowców, a wszystkie wydarzenia będą się odbywać z uwzględnieniem dystansu społecznego oraz przy nie więcej niż 50 uczestnikach i będą transmitowane online.

Podobnie w znajdującej się nieopodal Betlejem Jerozolimie obchody Bożego Narodzenia będą różniły się znacznie od tradycyjnych. O ile władze izraelskie nie podejmą decyzji o trzecim już w tym roku lockdownie, to w mocy pozostaną obecne obostrzenia: zgromadzenia publiczne, takie jak modlitwy, mogą się odbywać przy maksymalnie 10 uczestnikach w pomieszczeniu lub 20 na zewnątrz.

Obecne regulacje resortu zdrowia uszczegóławiają zasady dotyczące nabożeństw w Bazylice Grobu Świętego, gdzie mogą się one odbywać pod warunkiem, że grupy złożone z nie więcej niż 10 wiernych będą od siebie "ściśle odseparowane".

Zarówno w Jerozolimie, jak i w położonym ok. 150 kilometrów na północ Nazarecie odwołane zostały świąteczne uroczystości, koncerty i jarmarki.

Tymczasem we Włoszech z uwagi na trwającą pandemię, papieskie celebracje będą sprawowane z udziałem niewielkiej liczby wiernych obecnych w Bazylice Watykańskiej, jednak jak co roku będą one transmitowane na kanale Youtube Vatican Media.

W Wigilię Franciszek będzie przewodniczył pasterce, odprawianej o godz. 19.30. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia w południe papież udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, a 31 grudnia o godz. 17.00 będzie przewodniczył nieszporom. Podczas tego nabożeństwa zostanie też odśpiewane dziękczynne "Te Deum" za łaski otrzymane w mijającym roku.