"Jesteśmy gotowi do wojny" - mówią związkowcy z kopalni Turów po tym, jak unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę karę pół miliona euro dziennie za to, że kopalnia do dziś nie wstrzymała wydobycia węgla.

Turów / Martin Divisek / PAP/EPA

Decyzja o karze jest zaskakująca sama w sobie. Dziwi też jej wysokość - powiedział Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

To woła o pomstę do nieba. To jest kpina, to jest naigrywanie się z Unii Europejskiej, to jest podważenie trzech filarów UE. Jeden z filarów to jest bezpieczeństwo. Jakie tu jest bezpieczeństwo? Pracownicy są przerażeni - mówi.

"Bez pracy kopalni wszyscy jesteśmy skazani na śmierć"

Zdaniem Wojciecha Ilnickiego, w walce o utrzymanie wydobycia w kopalni Turów nie chodzi tylko o kontekst gospodarczy i energetyczny, czy o brak pracy dla ok. 50 tys. osób. Bez pracy kopalni Turów wszyscy tutaj jesteśmy skazani na śmierć - powiedział.

Mieszkańcy Bogatyni, zgodnie z polityką klimatyczną Unii, nie mają już pieców we własnych domach, wszyscy są przyłączeni do ciepła z elektrociepłowni, a gdy przestanie ona pracować, zamarzniemy tutaj. Nasz szpital również korzysta z sieci ciepłowniczej, więc w czasie pandemii bez ciepłej wody grozi nam zaraza, zakażenia. W naszym szpitalu zaczną jako pierwsi umierać pacjenci - powiedział Ilnicki.

Podkreślił, że absolutną nieprawdą jest sugerowanie, że węgiel będzie można kupić z czeskich lub niemieckich kopalni i dostarczyć do polskiej elektrowni.

Dwieście tysięcy ton węgla dziennie nie można dostarczyć w żaden sposób. Np. gdyby to robić tirami, to one musiałyby kursować co minutę. Nie da się tego przeładować o czasie, ten węgiel w transporcie wysycha. To po prostu nierealne. Podobnie nie udałoby się zrobić tego koleją - ocenił związkowiec.

Ilnicki ocenił, że zamknięcie elektrowni Turów doprowadziłoby do "rozchwiania całej polskiej energetyki".

Teraz system energetyczny jest w miarę stabilny, więcej eksportujemy, niż kupujemy prądu za granicą. Brak naszej elektrowni w systemie energetycznym kraju groziłby blackoutami, wyłączeniami. Rosłyby ceny na energię. I to wszystko z powodu decyzji pani Rosario, która przecież 7 października kończy swoją karierę w TSUE, a jak nienawidzi Polaków, dała właśnie wyraz - mówił związkowiec.

"Telefony nie przestawały dzwonić"

Pracownicy są zdesperowani. Obawiają się o swoją przyszłość - tak z kolei informację o karze dla Polski za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów komentuje Piotr Kubiś z Solidarności’80 w tym zakładzie.

Wczoraj od 15, po ogłoszeniu decyzji TSUE, telefony nie przestawały dzwonić - dodaje Piotr Kubiś w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Pyclikiem. Pracownicy, którzy obawiają się o swoje miejsca pracy, próbowali dowiedzieć się co dalej.

My nie jesteśmy w stanie pracownikom powiedzieć "jesteśmy bezpieczni". Sprawiedliwy trybunał nie dla wszystkich jest sprawiedliwy - podkreśla.

Związkowcy podkreślają, że z kopalnią i elektrownią związane są dziesiątki tysięcy osób. Planują wyjazd do Luksemburga. Mówią też o blokowaniu autostrady. I oczekują od rządu jednoznacznego działania - czyli niepłacenia kar.

"Nie wiemy, co będzie dalej"

Jesteśmy zaskoczeni, nie wiemy, co będzie dalej. Rządy powinny się dogadać - usłyszał reporter RMF FM od mieszkańców Bogatyni na Dolnym Śląsku. To tam działa kopalnia Turów.

Jestem zaskoczona i to bardzo. Czemu na Niemców nie nałożą np. kary, gdzie też są kopalnie, a tylko u nas. Poza tym jest to bardzo wysoka kara. Przykra sytuacja. Nie wiem, co dalej będzie. Jeśli zamkną kopalnię, to będzie tutaj bieda - mówi jedna z mieszkanek.

Rządy powinny się dogadać wcześniej, bo ten temat się już wałkuje od dawna - mówi inny z mieszkańców. Nasmrodzili, niech sprzątają. Zacząłem już kursy języka niemieckiego i szykuję się, żeby się przebranżowić - mówi z kolei pracownik elektrowni.

Decyzja TSUE ws. Turowa

Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.



Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.



W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.