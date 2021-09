W czeskiej Pradze rozpoczęły się kolejne międzyrządowe negocjacje dotyczące kryzysu wokół kopalni Turów. Polska strona nazywa te dyskusję "rozmową ostatniej szansy".

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni / Aleksander Koźmiński / PAP

Rozmowy bazują na podstawie ugody, którą zaproponowała Praga. Dotyczy ona finansowej rekompensaty za straty środowiskowe, które po stronie czeskiej powoduje wydobycie w kopalni Turów.

Czesi żądają 50 mln euro, Polska jest się w stanie zgodzić nieco mniej. Rządowa delegacja, w skład której weszli wiceministrowie klimatu i spraw zagranicznych, chce postawić sprawę na ostrzu noża.



Południowi sąsiedzi mają dostać kilka dni na zaakceptowanie polskiej propozycji. Jeśli się nie zdecydują, rozmowy zostaną zerwane.

Według nieoficjalnych informacji Warszawa szacuje, czy większym obciążeniem byłaby wypłata Czechom rekompensaty, czy opłacenie kar nakładanych przez Komisję Europejską.



Pół miliona euro grzywny dziennie

Polsce każdego dnia naliczane jest pół miliona euro grzywny za nierespektowanie decyzji unijnego Trybunału, który nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie.