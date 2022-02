Żaden sędzia z Luksemburga, żaden brukselski urzędnik nie może nam dyktować warunków tego, jak mamy się rządzić u siebie w domu, jak mamy się rządzić w Polsce - mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził kopalnię Turów. W czwartek premierzy Polski i Czech podpisali umowę kończącą spór o kopalnię.

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w kopalni Turów / PAP

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali umowę "między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów".

To były trudne negocjacje. Koniec końców z tych 55 mln będziemy płacić 35 plus PGE jako takie różne projekty transgraniczne - 10, czyli można powiedzieć razem 45, a państwo polskie 35 mln - mówił premier. Jak podkreślił, "najważniejsze jest to, że kopalnia i elektrownia mają normalne funkcjonowanie przed sobą". O to mi chodziło przede wszystkim. I nigdy przez myśl mi nie przeszło, że może być inaczej - zaznaczył szef rządu.



Morawiecki: Mimo szantażu, nie ugięliśmy się

Żaden sędzia z Luksemburga, żaden brukselski urzędnik nie może nam dyktować warunków tego, jak mamy się rządzić u siebie w domu, jak mamy się rządzić w Polsce. I daliśmy temu wyraz. Do końca broniliśmy polskiej sprawy, mimo nałożonych kar na nas, mimo szantażu, nie ugięliśmy się i dopięliśmy swego - powiedział polski premier.



Kopalnia i elektrownia Turów mogą spokojnie pracować, a mieszkańcy i pracownicy mogą spać spokojnie - ogłosił Morawiecki w Turowie.



Jak podkreślił szef rządu, ani przez chwilę nie zakładał, że kopalnia czy elektrownia Turów mogą przestać funkcjonować, bo to niezwykle ważne ogniwo systemu energetycznego. Zamknięcie doprowadziłoby do tragedii - dodał. Odnosząc się do decyzji TSUE wokół sporu, Morawiecki oświadczył, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada jedynie przed trybunałem polskich spraw, a nie przed trybunałami, które podejmują niewłaściwe decyzje".

Burmistrz Bogatyni: Wygrał rozsądek

Cieszę się, że w tym sporze wygrał rozsądek Polski i Czech, a nie biurokracja i dyktat TSUE, że wygrał rozsądek obu krajów, które skoncentrowały się na mieszkańcach tego regionu i uznały, że to człowiek jest najważniejszy. Dla nas to zapewnienie stabilności pracy, dostaw wody, ciepła i dochodów do budżetu, a dla strony czeskiej zrobienie właśnie tych inwestycji, o które wnioskowali - powiedział burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.



Na tę dobrą wiadomość czekaliśmy prawie rok. Emocje były, napięcia i niepokoje, bo z jednej strony mieliśmy zapewnienia rządu, że nie zamknie kopalni i elektrowni, ale wypowiedzi niektórych polityków w Polsce, że "Turów jest do zamknięcia" lub "że nie dyskutuje się z decyzją TSUE i trzeba się dostosować nieważne jakby bolała", powodowały pewne niepokoje - ocenił burmistrz.



Jego zdaniem zaowocowała cierpliwość w trakcie tych przedłużających się negocjacjach. Dla mieszkańców Bogatyni to ogromna radość, że będziemy mieli wreszcie upragniony spokój. I na to też liczą zarówno pracownicy kompleksu Turów - kopalni i elektrowni, ale też wszyscy mieszkańcy. Przypomnę ogromne nasze powiązania z kompleksem Turów: to jest woda, ciepło, podatki. Nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, by Turowa w tym czasie mogło zabraknąć - powiedział Dobrołowicz.



Dodał, że mieszkańcy mają świadomość, że transformacja energetyczna będzie postępować, ale potrzeba na nią więcej czasu.