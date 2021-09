Polski rząd nie zareagował na razie formalnie na decyzję TSUE o nałożeniu na Polskę kary ws. kopalni Turów. Trwają analizy - mówi rzecznik rządu i potwierdza, że premier Morawiecki zrezygnował z wyjazdu do Budapesztu na szczyt demograficzny, by uniknąć spotkania z premierem Czech Andrejem Babiszem. Piotr Müller twierdzi jednak, że do porozumienia z rządem w Pradze ws. Turowa może dojść w najbliższym czasie.

