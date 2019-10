Kurdyjscy bojownicy w niedzielę opuścili miasto Ras al-Ajn na północy Syrii - podała agencja AP, powołując się na rzecznika Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), których trzon stanowią Kurdowie. Ewakuację potwierdziło ministerstwo obrony Turcji.

Kurdyjscy bojownicy i cywile wycofują się z miasta Ras al-Ajn / AHMED MARDNLI / PAP/EPA

Resort obrony w Ankarze poinformował w niedzielnym oświadczeniu, że uważnie obserwuje wycofywanie się sił syryjskich Kurdów, przewidziane w zawartym w czwartek przez Turcję i USA porozumieniu o zawieszeniu broni.



Składający się z 86 pojazdów kurdyjski konwój opuścił Ras al-Ajn - napisano w komunikacie ministerstwa obrony Turcji. Zapewniono, że tureckie wojska nie przeszkadzają w ewakuacji, która odbywa się "w ścisłej współpracy" z USA.



Rzecznik SDF Kino Gabriel podkreślił, że ta formacja nie jest już obecna w mieście. Przedstawiciel SDF, Redur Khalil, przekazał, że po ewakuacji Ras al-Ajn siły wycofają się ze strefy o długości 120 km i szerokości 30 km między Ras al-Ajn i miastem Tel Abjad.



Associated Press pisze, że oprócz kurdyjskich bojowników Ras al-Ajn opuszczają też cywile.



Po czwartkowych negocjacjach z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem wiceprezydent USA Mike Pence poinformował, że Turcja na 120 godzin zawiesza wszystkie operacje militarne, by pozwolić kurdyjskim bojownikom na opuszczenie przygranicznego pasa w północno-wschodniej Syrii, a gdy Kurdowie wycofają się, nastąpi rozejm. Zgodnie z porozumieniem wycofanie ma być zakończone we wtorek wieczorem.



9 października Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę o kryptonimie Źródło Pokoju, której deklarowanym celem jest wyparcie bojowników kurdyjskiej milicji YPG z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie tam "strefy bezpieczeństwa", do której Ankara zamierza przesiedlić syryjskich uchodźców przebywających w Turcji.



Władze w Ankarze uważają kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), stanowiących trzon SDF, za terrorystów z powodu ich powiązań ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu.