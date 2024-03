159 dni wojny Izraela przeciwko Hamasowi i 12 300 dzieci zabitych w Strefie Gazy. To oznacza, że każdego dnia ginie tam 76 dzieci – wynika z danych opublikowanych przez UNRWA, czyli Agencję Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

Na zdjęciu palestyńskie dzieci w kolejce po jedzenie w Rafah w Strefie Gazy / AA/ABACA / PAP/Abaca

W ciągu pierwszych czterech miesięcy wojny, jaką Izrael 7 października 2023 roku wypowiedział Hamasowi, w Strefie Gazy zginęło 12 300 dzieci.

Z danych od października do końca lutego, jakie na platformie X publikuje szef UNRWA Phillippe Lazzarini, wynika, że w ciągu tych 159 dni w Strefie Gazy zginęło więcej dzieci, niż w ciągu ostatnich 4 lat we wszystkich konfliktach zbrojnych na całym świecie. Na przykład w Syrii zginęło ponad 12 tys. dzieci, ale przez 11 lat trwania wojny; w Jemenie w ciągu 12 lat zginęło 8 tys., a na Ukrainie, która od dwóch lat odpiera rosyjską inwazję - ok. 1800 dzieci.