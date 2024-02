Propozycję humanitarnego zawieszenia broni, złożoną przez Algierię, poparło 13 członków rady. Wielka Brytania była nieobecna podczas głosowania, z kolei USA już trzeci raz użyły swojego prawa weta.

Głosowanie za tą propozycją pokojową jest poparciem palestyńskiego prawa do życia. Głosowanie przeciwko niemu jest wsparciem przemocy i metod kolektywnej odpowiedzialności - skomentował Amar Bendjama, algierski ambasador przy ONZ.

Z kolei Linda Thomas-Greenfield, ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy ONZ, zaznaczyła, że weto USA wynikało z obaw, iż algierska propozycja mogłaby storpedować rozmowy między USA, Egiptem, Izraelem i Katarem, których celem jest stworzenie warunków do trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Oczekiwanie natychmiastowego zawieszenia broni, bez jakichkolwiek warunków dla Hamasu, jak wypuszczenie zakładników, nie przyniesie trwałego pokoju. Wręcz przeciwnie, doprowadzi do kolejnych walk Izraela z Hamasem - powiedziała ambasador.

Strefa Gazy bez dostaw żywności?

"Decyzja o wstrzymaniu dostaw na północ Strefy Gazy nie została podjęta łatwo, ponieważ wiemy, że oznacza to dalsze pogorszenie sytuacji w tym miejscu, gdzie coraz większej liczbie osób grozi śmierć z głodu" - napisał WFP w komunikacie.

Agencja Reutera przypomniała, że trzy agencje ONZ - WFP, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oświadczyły w poniedziałek, że w Strefie Gazy żywność i pitna woda są "niezwykle trudne do zdobycia, co skutkuje gwałtownym wzrostem ostrego niedożywienia" - dodała też, że w enklawie szerzą się choroby.