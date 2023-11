Nie wiedzieli o tym, że moja siostra, ich mama, została zamordowana. Po raz pierwszy od 50 dni spotkali się ze swoimi bliskimi i pierwsza informacja, która na nich spadła, to że ich mama nie żyje. Było mnóstwo łez, wiele bólu - wspomina wujek rodzeństwa Agal Besorai.

Hamas podpalił dom, w którym ukrywało się rodzeństwo

Nastolatkowie zostali uprowadzeni przez Hamas podczas ataku na kibuc Be’eri 7 października. Rodzeństwo schowało się w tzw. bezpiecznym pokoju razem z rodzicami. Musiało jednak uciekać, ponieważ terroryści z Hamasu podpalili ich dom.

Alma i Noam próbowali się ukrywać, ale terrorystom udało się ich odnaleźć i wywieźć do Strefy Gazy.

Tam rodzeństwo zostało umieszczone w kryjówce Hamasu w jednym z domów. Mieszkali w jednym pokoju z 39-letnią kobietą. Ich wujek nie chce zdradzać, co dokładnie działo się w czasie 50 dni niewoli, by nie denerwować rodzin zakładników, którzy nie zostali jeszcze zwolnieni. Nie było im łatwo. To nie polegało tylko na tym, że mieli siedzieć w pokoju i jeść - zdradza jedynie mężczyzna.

39-latka, z którą byli przetrzymywani, nie została zwolniona

Besorai dodaje, że 39-latka, z którą przebywali nastolatkowie, nie została uwolniona w ramach wymiany zakładników. Jak mówi, między rodzeństwem a kobietą nawiązała się silna więź. Pytałem ich, jak dali radę to przetrwać. Mówili, że się wzajemnie wspierali. Gdy któreś z nich podupadało na duchu, było wspierane przez pozostałą dwójkę - relacjonuje.

Mężczyzna rozmawiał już z siostrzenicą i siostrzeńcem przez Zooma. Naprawdę ucieszyli się, że odzyskali wolność. Pierwsze, co zobaczyłem, to błyszczące oczy Almy i jej szeroki uśmiech. Oczywiście straciła dużo na wadze, ale jej piękny i uśmiech pozostał taki sam. Na sam jego widok się rozpłakałem - wspomina. Jak dodaje, Noam był bardzo rozmowny i chciał o wszystkim rozmawiać. Opowiadał o kilku osobistych przeżyciach, po raz pierwszy komuś, kto go kocha i dba o niego. Może to pomoże mu w procesie leczenia - dodaje mężczyzna.

Rozejm może zostać przedłużony

Czterodniowy rozejm między Izraelem a Hamasem trwa od piątku. Dziś uwolnionych ma być kolejnych 11 osób.

Do tej pory Hamas uwolnił trzy grupy zakładników (po 13 osób), a w zamian Izrael wypuścił z więzień trzy grupy Palestyńczyków, skazanych za ataki na izraelskie siły bezpieczeństwa (po 39 osób).



Rozejm może zostać przedłużony.



Porozumienie o wymianie dotyczy wyłącznie kobiet, dzieci i nastolatków.