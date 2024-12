Obawy dotyczące bezpieczeństwa skłoniły udzielającą pomocy Palestyńczykom agencję ONZ do wstrzymania dostaw przez główny punkt przejścia granicznego między Izraelem a Strefą Gazy. Ogłosił to Philippe Lazzarini, szef UNRWA, czyli Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

Strefa Gazy, 1 grudnia 2024. Palestyńczycy w kolejce po żywność dostarczaną przez organizacje charytatywne w Deir al-Balah / AA/ABACA / East News Według kierującego Agencją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) Philippe'a Lazzariniego, dwa ostatnie konwoje splądrowały uzbrojone gangi w pobliżu Kerem Szalom. Urzędnicy Narodów Zjednoczonych wezwali Izrael do utrzymania porządku i prawa. Zdaniem szefa agencji główna trasa prowadząca do przejścia granicznego, Kerem Shalom, przez którą przechodzi pomoc dla ponad 2 mln ludzi w Strefie Gazy, "nie była bezpieczna od miesięcy". Jako ostatnie przykłady podał sobotnią kradzież pięciu ciężarówek oraz listopadowy atak na konwój 109 ciężarówek z żywnością. Zamaskowani, uzbrojeni napastnicy ukradli 97 pojazdów wraz z ładunkiem. UNRWA wskazała, że za atakami stoi prawdopodobnie rodzina przestępcza ze Strefy Gazy. Zablokowała drogę przez dwa dni. "Decyzja o wstrzymaniu dostaw poprzez Kerem Szalom nastąpiła po śmierci trzech osób zatrudnionych przez World Central Kitchen, organizację charytatywną zajmującą się pomocą żywnościową oraz dwóch innych w sobotnim izraelskim ataku” - wyjaśniła UNRWA. Dodała, że Izrael wcześniej informował o umożliwianiu przekazywania pomocy do Strefy Gazy i oskarżył Hamas o kradzież dostaw. UNRWA przytacza zamieszczoną w mediach społecznościowych opinię Koordynatora Działań Rządu w Terytoriach (COGAT), który nadzoruje cywilną politykę izraelskich władz w Gazie. COGAT przekonuje, że wiele agencji oferuje wsparcie głodującym mieszkańcom Strefy Gazy, a tylko 7 proc. pomocy w listopadzie trafiło tam za pośrednictwem UNRWA. "W zeszłym tygodniu ponad 1000 ciężarówek z pomocą humanitarną przeszło przez różne przejścia i zostało rozdystrybuowanych po całej Strefie Gazy" - stwierdził COGAT.