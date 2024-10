Przywódca palestyńskiego Hamasu Jahja Sinwar został zabity w czwartek w Strefie Gazy przez izraelskich żołnierzy - ogłosił minister spraw zagranicznych Israel Kac. Kierujący terrorystycznym Hamasem Sinwar był "masowym mordercą" odpowiedzialnym za masakrę i zbrodnie 7 października 2023 r. - dodał dyplomata.

Jahja Sinwar / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Kac jest pierwszym przedstawicielem izraelskich władz, który oficjalnie poinformował o śmierci Sinwara. Krótko po nim informację potwierdziły również izraelskie siły zbrojne i służba bezpieczeństwa Szin Bet.

W czwartek po południu w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o śmierci przywódcy Hamasu. Ścigany od lat przez Izrael Sinwar miał zostać zabity w ataku wojsk izraelskich w mieście Rafah na południu Strefy Gazy wraz z dwoma innymi członkami Hamasu. Później informowano o tym, że izraelskie służby sprawdzały, czy wśród zabitych jest Sinwar.

Netanjahu: Zabiliśmy Sinwara, ale wojna się jeszcze nie skończyła

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że choć izraelskie wojsko zabiło lidera Hamasu Jahję Sinwara, nie oznacza to końca wojny. Armia będzie dalej walczyć aż do uwolnienia zakładników ze Strefy Gazy - ogłosił.

Jego zdaniem po wojnie Hamas nie będzie rządził Strefą Gazy i jest to szansa dla mieszkańców tego terytorium na uwolnienie się od tyranii organizacji, która zrujnowała ich życie.

Netanjahu podkreślił, że zabicie Sinwara oraz izraelska ofensywa przeciwko Hezbollahowi w Libanie to "zwycięstwo światła nad ciemnością" i szansa dla Bliskiego Wschodu na powstrzymanie irańskiej "osi zła" oraz pokój i stabilność w regionie.

Sinwar był odpowiedzialny za okrutne akty terroryzmu wymierzone w izraelskich cywilów i obywateli innych państw oraz morderstwo tysięcy niewinnych ludzi - dodał prezydent Izraela Icchak Hercog.

Zaznaczył, że celem "zbrodniczej działalności" lidera Hamasu było sianie terroru i śmierci oraz destabilizacja Bliskiego Wschodu.

Krzyżanowski: Śmierć Sinwara nie kończy konfliktu na Bliskim Wschodzie

Orientalista Marcin Krzyżanowski w rozmowie z RMF FM ocenia, że śmierć przywódcy Hamasu nie kończy konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Jego zdaniem, to, że Sinwar nie żyje, może być chwilowym sukcesem Izraela i przejściowymi trudnościami organizacyjnymi dla Hamasu. W dłuższej perspektywie oznacza to jedynie nasilenie konfliktu, a co za tym idzie, możemy się spodziewać kolejnych ataków z obu stron.

Hamas, jak i Hezbollah na północnym froncie, to organizacje bardzo zdeterminowane, mające do dyspozycji bardzo dużą bazę rekrutacyjną oraz zdolne do przetrwania w formie zahibernowanej trudnego okresu, żeby móc - po zmniejszeniu nacisków - wrócić do walki - podkreślił Krzyżanowski w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim.

Wbrew pozorom śmierć Sinwara jest Hamasowi propagandowo na rękę. Zginął niejako z bronią w ręku, a przynajmniej tak to jest przedstawiane przez media prohamasowskie, co przyczyni się do dorobienia jego osobie legendy prawdziwego męczennika - dodał.

A to może wzmocnić morale potencjalnych rekrutów i utrudnić zwalczanie Hamasu.

61-letni Sinwar był od dekad członkiem Hamasu, spędził ponad 20 lat w izraelskim więzieniu, a w sierpniu wybrano go na lidera organizacji, po śmierci jego poprzednika w izraelskim ataku.

Był powszechnie uważany za jednego z architektów ataku na Izrael 7 października 2023 r., w którym zabito ok. 1200 osób, a 251 porwano. Od tamtej pory znajdował się na szczycie izraelskich celów. Od wybuchu wojny przypuszczalnie ukrywał się w gęstej sieci tuneli wybudowanych przez Hamas pod Strefą Gazy.