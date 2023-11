W trwającym od ponad miesiąca zbrojnym konflikcie między Izraelem a Hamasem najbardziej cierpi cywilna ludność Strefy Gazy. W palestyńskiej enklawie panuje kryzys humanitarny. Brakuje wody, jedzenia i lekarstw, a cywile znajdują się pod ciągłym ostrzałem. Polski Czerwony Krzyż ogłosił zbiórkę finansową na rzecz mieszkańców Bliskiego Wschodu.

Strefa Gazy po izraelskim ostrzale / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Od 7 października, czyli początku wojny z Izraelem, zginęło już co najmniej 10 569 Palestyńczyków ze Strefy Gazy - powiadomił resort zdrowia tej półenklawy, kontrolowanej przez organizację terrorystyczną Hamas. Wśród ofiar znajduje się 4324 dzieci.

Wsparcie humanitarne od Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca w Strefie Gazy otrzymało ok. 40 tysięcy osób, a wsparcie psychospołeczne 2 800 - poinformował Polski Czerwony Krzyż w komunikacie.

Praca w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach

Jak zaznaczono, "Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wraz z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Palestyńskim Czerwonym Półksiężycem i izraelskim Magen David Adom nieustannie zabiegają o ochronę cywilów, personelu medycznego, szpitali, punktów sanitarnych, karetek pogotowia i dostaw pomocy humanitarnej".

Jak informuje PCK "najgorsze warunki humanitarne panują obecnie w mieście Gaza".

Zespoły Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca starają się zapewnić pierwszą pomoc i podstawowe usługi zdrowotne, narażając swoje życie i pracując w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach.

Ryzyko eskalacji konfliktu

Magen David Adom na terenie Izraela zmobilizował 1 500 ambulansów oraz 10 tysięcy wolontariuszy, w tym ratowników medycznych. Trwa powszechna akcja oddawania krwi, do tej pory MDA zebrało już 50 tys. jednostek.

Do pomocy osobom dotkniętym konfliktem w regionie włączył się Egipski Czerwony Półksiężyc. Ze względu na ryzyko dalszej eskalacji konfliktu w stan gotowości postawione są również stowarzyszenia w Syrii, Libanie oraz Jordanii.

Kropla w morzu potrzeb

Do Strefy Gazy dotarł zespół chirurgów wojennych i specjalista do wykrywania skażeń. Na ogarnięte wojną tereny wysłano również sześć ciężarówek przewożących materiały medyczne, które mogą trafić do ok. 5 tys. pacjentów. Cywile otrzymają też środki do uzdatniania 50 tys. litrów wody. PCK informuje, że kolejne dostawy pomocy humanitarnej zostaną wysłane, kiedy możliwy będzie bezpieczny przejazd do terenów dotkniętych kryzysem.

Według ONZ obecnie codziennie potrzeba 100 ciężarówek z pomocą, aby zapewnić tylko najpotrzebniejsze rzeczy ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy.

Zbiórka PCK

W odpowiedzi na sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłosił zbiórkę finansową - poinformował Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego PCK.

Wsparcie można wpłacać na konto - 53 1160 2202 0000 0005 8915 5831 z dopiskiem "Bliski Wschód", bądź za pośrednictwem BLIK: tel. 794 33 22 11 z dopiskiem "Bliski Wschód".

Uderzenie organizacji terrorystycznej Hamas, przeprowadzone 7 października ze Strefy Gazy, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Dotychczas zginęło około 1,4 tys. Izraelczyków, a ponad 7,4 tys. zostało rannych. Ponadto terroryści uprowadzili co najmniej 242 osoby do Strefy Gazy.