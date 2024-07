MSZ komentuje

Informację o śmierci Dancyga potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią uprowadzonego do Strefy Gazy Alexa Dancyga - człowieka pokoju i przyjaźni, który wniósł ogromny wkład w dialog polsko-żydowski. Będziemy nadal domagać się bezwarunkowego uwolnienia wszystkich przetrzymywanych w Gazie"- zaznaczono we wpisie na platformie X.

Alex Dancyg został porwany 7 października 2023 roku. Najprawdopodobniej wyszedł przed dom i oddał się w ręce Hamasu. Jak podaje TVN24.pl, nie chował się, nie próbował walczyć. Może właśnie dzięki temu udało mu się przeżyć. "Zabrali go do samochodu, razem z dwoma sąsiadami, i zawieźli do Chan Junus. Tłum wyciągnął go z auta i pobił. Alex miał podbite oko" - opowiada Juwal Dancyg, cytowany przez portal TVN24.pl.

Urodzony w Polsce w 1948 roku Alex Dancyg był historykiem i rzecznikiem stosunków polsko-izraelskich. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Washem.

Prowadził kursy dla izraelskich przewodników pilotujących grupy młodzieży po Polsce. W 2007 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mieszkał w kibucu Nir Oz tuż przy granicy ze Strefą Gazy i stamtąd 7 października 2023 roku został porwany przez terrorystów Hamasu.