W obozie dla uchodźców w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy doszło we wtorek do potężnej eksplozji; miejscowe władze informują o setkach zabitych i rannych - podał portal sieci CNN. Izrael przyznał się do ataku.

Zniszczenia w Strefie Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA Władze kontrolowane przez Hamas winą za eksplozję obarczyły Siły Obronne Izraela. Izrael przyznał się do ataku Rzecznik sił zbrojnych Izraela Richard Hecht przyznał, że doszło do ataku na obóz. W tym rejonie był bardzo wysoki rangą dowódca Hamasu - wytłumaczył rzecznik. Przyglądamy się temu i będziemy dostarczać więcej danych, gdy dowiemy się, co się tam wydarzyło - dodał izraelski wojskowy. Wiele ofiar zamachu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie poinformowało, że 20 domów "zostało całkowicie zniszczonych". Według świadków są setki zabitych i rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami - powiedział dyrektor jednego z największych szpitali w Gazie, Atef al-Kahlout. Inny lekarz, Mohammad al-Rann, opisał "scenę, której nikt nie może sobie wyobrazić" w szpitalu - są tam "setki zwęglonych ciał", a "pacjenci i ranni leżą na podłogach, łóżkach, korytarzach i recepcji" szpitala. AFP donosi, że jej będący na miejscu reporter sfilmował co najmniej 47 ciał. Egipt o przejściu granicznym w Rafah Egipskie władze zapowiedziały we wtorek wieczorem, że w środę zostanie otwarte przejście graniczne w Rafah dla 81 ciężko rannych Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Będą oni leczeni w egipskich szpitalach. Informację przekazali agencji Reutera informatorzy z egipskiego resortu bezpieczeństwa.