Rzecznik IDF powiedział, że władze izraelskie są w stałym kontakcie z rodzinami 155 osób przetrzymywanych w charakterze zakładników w Strefie Gazy. Zostali oni uprowadzeni z Izraela przez palestyński Hamas podczas ataku terrorystycznego z 7 października.

Według Hagariego wojsko robi wszystko, co w jego mocy, by uwolnić więźniów. Rzecznik zwrócił się do rodzin zakładników: Wiem, że każda sekunda jest dla Was wiecznością, zrobimy wszystko, aby wasi bliscy wrócili do domu.

Hagari poinformował, że co najmniej 289 izraelskich żołnierzy zginęło od czasu ataku Hamasu z poprzedniego weekendu.