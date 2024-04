Jest ostra reakcja Ankary na decyzję Tel Awiwu, który nie zgodził się na zrzuty pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy. Turcja w odpowiedzi wprowadza ograniczenia dotyczące eksportu do Izraela towarów z 54 kategorii. "Restrykcje będą obowiązywały do czasu ogłoszenia zawieszenia broni w Strefie Gazy" - poinformowało ministerstwo handlu w Ankarze.

Szef MSZ Turcji Hakan Fidan / NECATI SAVAS / PAP/EPA

Resort zaznaczył, że ograniczenia wchodzą w życie natychmiast - pisze Reuters. Obejmują m.in. produkty żelazne i stalowe, sprzęt budowlany, maszyny.

Wprowadzenie restrykcji zapowiedział w poniedziałek szef MSZ Turcji Hakan Fidan w odpowiedzi na brak zgody Izraela na prowadzenie przez Ankarę zrzutów pomocy humanitarnej z powietrza dla mieszkańców Strefy Gazy.



Zrzuty pomocy dla ludności palestyńskiej półenklawy rozpoczęły w marcu USA. Do inicjatywy dołączyły m.in. Holandia, Francja, Hiszpania - pisze Reuters.



My również skierowaliśmy prośbę, by zostać włączonym w tę operację humanitarną z udziałem samolotów transportowych (tureckich) sił powietrznych. Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek został przez Izrael odrzucony, mimo pozytywnego podejścia ze strony władz Jordanii - oświadczył szef dyplomacji Turcji, która wysłała już do Strefy Gazy tysiące ton pomocy.



Izrael nie ma wymówki, by blokować naszą próbę zrzutu pomocy dla głodujących mieszkańców Gazy - podkreślił Fidan. Oznajmił, że Ankara zdecydowała o podjęciu "szeregu nowych kroków" przeciw Izraelowi.