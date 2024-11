Najwyższy przywódca polityczny i duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei zagroził Izraelowi i USA "miażdżącą odpowiedzią" na ataki izraelskiej armii oraz jej sojuszników - podała w sobotę agencja AP. Polityk nie sprecyzował czasu ataku, ani jego zakresu.

Ajatollah Ali Chamenei, zdjęcie archiwalne / Abedin Taherkenareh / PAP

Wrogowie, czy to syjonistyczny reżim, czy Stany Zjednoczone, z pewnością otrzymają miażdżącą odpowiedź na to, co robią Iranowi i narodowi irańskiemu oraz frontowi oporu - powiedział Chamenei w nagraniu wideo opublikowanym przez irańskie media państwowe.

Słowa najwyższego politycznego i duchowego przywódcy padły trzy dni przed wyborami w Stanach Zjednoczonych.

"W raporcie „The New York Times”, cytującym urzędników irańskich, stwierdzono, że odpowiedź Teheranu nadejdzie dopiero po tym, jak amerykańscy wyborcy pójdą do urn 5 listopada, chociaż inne serwisy informacyjne cytują źródła podające, że odpowiedź Iranu może nadejść przed głosowaniem (...). Prawdopodobnie przygotowywana jest lista kilkudziesięciu potencjalnych celów wojskowych w Izraelu - podał "The Times of Israel".

Oddzielny raport amerykańskiego serwisu informacyjnego Axios podaje natomiast, że izraelski wywiad przygotowuje się w nadchodzących dniach do ataku z udziałem dużej liczby rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych przez grupy wspierane przez Iran w Iraku.