Izrael uderzy i szybko się wycofa. Hezbollah dołączy do konfliktu

"Naszym zdaniem nastąpi mniej lub bardziej szybkie wejście Sił Obronnych Izraela (IDF) do Strefy Gazy, przywrócenie porządku i, jak zwykle ma to miejsce, równie szybkie wycofanie się" - przewiduje Budanow. Przypomina też, że Hezbollah i kilka mniejszych organizacji islamskich uprzedziło, że inwazja wojsk Benjamina Netanjahu na Gazę spowoduje natychmiastową reakcję.

"Wiele różnych jednostek przemieszcza się przez terytorium Syrii bliżej granicy z Izraelem. Cały Hezbollah jest teraz zmobilizowany. Kilka dni temu miała miejsce wizyta wyższych przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Hezbollahu w Libanie. Jest całkiem jasne, że ich jednostki również będą w tym uczestniczyć" - informuje Budanow.

Świat u progu III wojny światowej?

Analitycy coraz częściej zwracają uwagę na to, że w dzisiejszym świecie każdy lokalny konflikt może przerodzić się w wojnę o charakterze globalnym. Wszyscy gracze sceny geopolitycznej są dzisiaj powiązani sieciami wspólnych interesów. I tylko od nich zależy, jakie zawrą sojusze i przeciwko komu postanowią wystąpić. Na pytanie dziennikarza "Ukraińskiej Prawdy" o to, czy ludzkość znalazła się na progu III wojny światowej, Budanow najpierw zamyślił się, a później przyznał, że to pytanie bardziej retoryczne. Na koniec stwierdził:

"To moja subiektywna ocena: biorąc pod uwagę całokształt geografii, widzimy kilka konfliktów, które na pierwszy rzut oka wydają się mieć charakter regionalny, z wyjątkiem Ukrainy, ale wszystkie łączą te same kraje, które są zaangażowane w te procesy. Więc tak, mimo wszystko uważam, że dość szybko zbliżamy się do wojny globalnej."