Oficjalna libańska agencja informacyjna ANI określiła sytuację jako "bezprecedensowy incydent związany z bezpieczeństwem", do którego doszło "w wielu regionach kraju". Agencja przypisała atak Izraelowi i podkreśliła, że system został zhakowany "przy użyciu zaawansowanych technologii".

Dziennikarz Reutera widział karetki pędzące przez południowe przedmieścia Bejrutu pośród powszechnej paniki. Grupy ludzi gromadziły się przy wejściach do budynków, żeby sprawdzić, co dzieje się z osobami, o których wiedzieli, że mogły zostać ranne - poinformowała agencja Reutera. Na zdjęciach pojawiających się w mediach społecznościowych widać ludzi z ranami rąk lub w okolicach kieszeni spodni, przekazała agencja AP, a agencyjny fotograf przekazał, że oddziały przyjęć zostały przepełnione przez napływ rannych.

Arabskojęzyczny portal stacji Sky News przekazał, że do oprogramowania pagerów wprowadzono wirusa, który doprowadził do eksplozji baterii. Wygląda na to, że Izrael zebrał niezbędne informacje na temat tych urządzeń i przygotował się do tej operacji już dawno temu - powiedział ekspert militarny Joseph Nassar.