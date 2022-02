Natalia Maliszewska otrzymała dziś pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oznacza to, że szanse na występ naszej łyżwiarki szybkiej w olimpijskich eliminacjach na jej koronnym dystansie są małe.

"Czwórka sportowców Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej #Pekin2022, którzy przebywają w izolacji, otrzymała w czwartek pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa w organizmie. Dotyczy to też Natalii Maliszewskiej i Magdaleny Czyszczoń - poinformował PKOl na Twitterze.

Niestety, choć Maliszewska w środę otrzymała negatywny wynik testu, to dziś badania znów wskazały obecność SARS-CoV-2 w organizmie Polski. Pierwsza runda zmagań na 500 m kobiet - koronnej konkurencji Polki - zaplanowana jest na sobotę 5 lutego, czyli dzień po ceremonii otwarcia igrzysk. Żeby wystąpić w eliminacjach, Maliszewska musiałaby uzyskać dwa negatywne wyniki testu. To oznacza, że naszej nadziei medalowej może braknąć czasu na uzyskanie pozwolenia na start.

Jest jeszcze inne wyjście. Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego przekazał, że przypadki Maliszewskiej i Magdaleny Czyszczoń (wczoraj negatywny test, dziś znów pozytywny) zostały zgłoszone do Medycznego Panelu Eksperckiego z prośbą o warunkowe zwolnienie ich z izolacji. "Miejmy nadzieje, że Panel rozpatrzy to na korzyść zawodniczek jeszcze dzisiaj" - napisał Niedźwiedzki.



Panel to gremium złożone głównie z wirusologów, specjalistów od zdrowia publicznego czy przedstawicieli MKOI. Panel może przejrzeć historię szczepień zawodniczek, wyniki testów oraz to jak zmieniał się w testach CT - który wskazuje, jak dużo w organizmie jest wirusa. Nadzieja w tym, że większość ekspertów zezwoli na zastosowania wobec Maliszewskiej wyjątków, wtedy będzie mogła wystąpić. Należy jednak pamiętać, że przez kilka dni nasza zawodniczka nie mogła trenować na lodzie i to kolejne utrudnienie na drodze do olimpijskiego podium.









Maliszewska jest jedną z największych nadziei reprezentacji Polski na medal olimpijskich zmagań w Chinach. Na dystansie 500 m jest m.in. zdobywczynią Pucharu Świata (2018/19), srebrną medalistką MŚ (2018) i mistrzynią Europy (2019). W trwającym sezonie zwyciężyła w zawodach PŚ na olimpijskim torze w Pekinie.

Maliszewska i Czyszczoń są w gronie polskich sportowców, którzy z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19, uzyskanego po przylocie do Chin, musieli poddać się izolacji w wiosce olimpijskiej. Pozostali to panczeniści: Marek Kania i Natalia Czerwonka, która z tego powodu nie będzie chorążym polskiej ekipy na ceremonii otwarcia.