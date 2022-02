Natalia Maliszewska z kolejnym pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. To oznacza koniec marzeń o olimpijskim medalu dla reprezentantki Polski w short tracku.

Reprezentantka Polski w short tracku Natalia Maliszewska (C) podczas ceremonii ślubowania i wręczenia nominacji na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie / Piotr Nowak / PAP

Sytuacja Natalii Maliszewskiej do ostatniego momentu była w zawieszeniu. Maliszewska musiałaby uzyskać dwa negatywne wyniki testu, żeby wystąpić w sobotnich eliminacjach.

Już wczoraj zawodniczka otrzymała pozytywny test na koronawirusa. Szansą był test powtórzony wieczorem, ten jednak znowu dał dziś wynik pozytywny.

Zawodniczka nieznacznie przekracza wartości wskaźnika CT, który jest decydujący. Trudno spodziewać się, że coś jeszcze się wydarzy w tej sprawie, chociaż na pewno Polski Komitet Olimpijski będzie szukał jakichś możliwości.

Maliszewska miała startować w swoim koronnym dystansie 500 m. Kwalifikacje odbywają się jutro, zawodniczka więc już nie zdąży wziąć nich udział.

Walka o start Maliszewskiej

Natalia Maliszewska trafiła na izolację razem z panczenistką Magdaleną Czyszczoń zaraz do przylocie do Chin. Wtedy u Polek test wykazał zakażenie koronawirusem.

W środę zawodniczka uzyskała pierwszy w Pekinie wynik negatywny. Niestety dzień później kolejny test na obecność koronawirusa był już pozytywny.

W międzyczasie przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego złożyli do Medycznego Panelu Eksperckiego wniosek o indywidualne rozpatrzenie przypadku Maliszewskiej. Panel to gremium złożone głównie z wirusologów, specjalistów od zdrowia publicznego czy przedstawicieli MKOI. Panel mógł przejrzeć historię szczepień zawodniczek, wyniki testów oraz to jak zmieniał się w testach CT - który wskazuje, jak dużo w organizmie jest wirusa.

W badaniach Polki wartość wskaźnika została nieznacznie przekroczona, tak więc zgłoszenie nie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Reprezentantka Polski była wymieniana wśród faworytek do olimpijskiego medalu. Na dystansie 500 m jest m.in. zdobywczynią Pucharu Świata (2018/19), srebrną medalistką MŚ (2018) i mistrzynią Europy (2019). W trwającym sezonie zwyciężyła w zawodach PŚ na olimpijskim torze w Pekinie.