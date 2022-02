Piotr Żyła nie spełnił swojego wielkiego marzenia - do kolekcji sukcesów nie udało mu się dołożyć medalu olimpijskiego. "Dramat. Igrzyska mnie rozbiły, więcej nie przyjadę. Widocznie nie są dla mnie" - powiedział nasz skoczek po szóstym miejscu polskiej drużyny w ostatnim konkursie igrzysk w Pekinie.

Piotr Żyła to aktualny mistrz świata na skoczni normalnej. Na swoim koncie ma także m.in. złoty medal MŚ w konkursie drużynowym i brąz indywidualnie. Zdobywał medale mistrzostw świata w lotach i wygrywał konkursy Pucharu Świata.

Na igrzyskach Żyle nigdy nie wiodło się tak dobrze. Najbliżej medalu drużynowego był osiem lat temu w Soczi, gdzie Polacy zajęli czwarte miejsce. Podczas pekińskich igrzysk zajął 21. i 18. miejsce w konkursach indywidualnych.

Piotr Żyła: Mam ochotę się napić

Gdy Żyła podszedł do dziennikarzy w strefie mieszanej po konkursie drużynowym, początkowo nie miał ochoty odpowiadać na pytania.

O czym mamy gadać? Dramat. Jak te igrzyska mnie rozbiły... Już więcej nie przyjadę. Namawiali mnie, ale na tę chwilę... zobaczymy po wieczorze, czy mi się odmieni. Nie mam już ochoty na igrzyska, bo są nudne. Palce mnie bolą od grania na gitarze - denerwował się.

Zapytany, czy jest w randze imprezy coś, co nie pozwala mu osiągać lepszych wyników, uciął: "Nie mam zamiaru się nad tym zastanawiać. Mam ochotę się napić i ten cel zrealizuję. Można powiedzieć, że to jedyny cel, który tutaj zrealizuję".

Piotr Żyła: To jest bez sensu

Najbardziej żałuję tego dzisiejszego konkursu. Gdyby były fajne warunki, to może też by było inaczej, bo przynajmniej by się skakało tak, jak się umie. I przynajmniej jakaś przyjemność była, a nie tak, że wylatujesz, narty w dół... i za cztery lata. To jest bez sensu. Nie dla mnie widocznie są igrzyska i tyle w temacie - zakończył mistrz świata z ubiegłego roku z Oberstdorfu.

Poniedziałkowe zawody były ostatnimi w skokach narciarskich na trwających igrzyskach. Ceremonię zamknięcia zaplanowano na niedzielę.

Dawid Kubacki: To jest sukces, którego długo nie zapomnę

Jest niesmak i jest niedosyt. Kolokwialnie mówiąc - brakowało odległości, bo tak na czucie te skoki nie były takie złe, zwłaszcza ten drugi. Ale to nie chciało lecieć. Ciągle brakowało tych co najmniej 10 metrów - ocenił konkurs drużynowy Kubacki.



Jak przyznał, ponad dwudziestostopniowy mróz odebrał trochę radości z występu. Rzadko się zdarza skakać i trenować na takim mrozie. Nie jest to przyjemne, zwłaszcza kiedy jeszcze do tego wieje. Człowiek jest przygotowany, po pomiarze, a trzeba czekać. Dwie, trzy minuty na takim mrozie - jednak człowiek trochę marznie. Ale głównie dotyczy to rąk, a ręce nie skaczą, więc to nie jest żadna wymówka. W tych warunkach dało się latać, ale mi się ta sztuka nie udała. To mnie boli, bo głęboko wierzyłem w swoje umiejętności i w to, że po fajnych skokach będę mógł wyjść z tej skoczni z uśmiechem. Ale tak nie będzie - dodał.



Kubacki był rozczarowany, że mimo wysiłku i pracy, jaką włożył w poprawę rezultatów na dużej skoczni, efekt był niewielki. Z tą dużą też się nie mogłem do końca dogadać, a gdy już mi się wydawało, że jest lepiej, to nagle się okazywało, że wszyscy inni też skaczą o 10 metrów dalej. Tym razem ta praca nie była tak owocna, jakbym sobie życzył - analizował.



W ubiegłym tygodniu na normalnej skoczni Kubacki wywalczył brązowy medal. Dzisiaj zadowolony nie będę, ale patrząc całościowo, indywidualny medal to jest coś, co do mnie jeszcze nie do końca dotarło. Medal powędrował na szafę, a my pracowaliśmy dalej, bo wiedzieliśmy, że jest jeszcze sporo roboty. To jest sukces, którego długo nie zapomnę, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby się z nim oswoić - przyznał.

Michal Doleżal: Nie wszyscy sobie poradzili

Piotrek zaczął fajnie na małej skakać, Dawid miał medal, Kamil był szósty... Myśleliśmy, że jak tak było na małej skoczni, to pójdziemy w tym kierunku, ale przejście na tą dużą było po prostu gorsze. Nie do końca wszyscy sobie z tym poradzili - mówił po konkursie drużynowym trener polskich skoczków Michal Doleżal.

Podsumowując igrzyska ocenił, że dał się na nich stanąć na podium więcej razy. Wracamy z medalem, z tego musimy być zadowoleni, ale niedosyt jest, niestety. Wiedzieliśmy, że jak będziemy lepiej skakać, możemy walczyć o medale. Kamil był blisko na dużej... - wspominał szkoleniowiec.