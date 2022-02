Czterech polskich skoczków zobaczymy w dzisiejszym olimpijskim konkursie na normalnej skoczni narciarskiej w Zhangjiakou. Początek rywalizacji - w samo południe.

Na zdjęciu: Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Wczoraj odbyły się kwalifikacje do konkursu. Rywalizacji towarzyszył dość silny, ale korzystny dla skoczków, wiejący pod narty wiatr. Na bardzo mocny podmuch trafił m.in. Żyła, którego 102,5 m długo było najdłuższym skokiem.

Ostatecznie dalej poszybować zdołał tylko Norweg Robert Johansson. 103 m jest nowym rekordem obiektu i dało mu drugie miejsce w kwalifikacjach.



Awans wywalczyło jeszcze trzech polskich skoczków. Dawid Kubacki skoczył 94 m i zajął 16. miejsce. 27. był Stefan Hula - 90,5 m, a 36. Kamil Stoch - 83,5 m.



Do kwalifikacji przystąpiło 53 zawodników, co oznaczało, że tylko dla trzech zabraknie miejsca w zawodach. Odpadli Czech Filip Sakala, Ukrainiec Anton Korczuk i Chińczyk Qiwu Song.



Początek dzisiejszej walki o medale zaplanowano na godzinę 12.00 czasu polskiego.



Cztery lata temu w Pjongczangu na normalnym obiekcie triumfował Niemiec Andreas Wellinger, a za nim uplasowali się Norweg Johann Andre Forfang i Johansson. Ponownie stanąć na podium szansę będzie miał tylko ostatni z wymienionych. Wellinger nie załapał się nawet do kadry, a Forfanga wykluczyło zakażenie koronawirusem.