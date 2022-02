Snowboardzistka Aleksandra Król zastąpi panczenistkę Natalię Czerwonkę w roli chorążego podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie. Flagę Polski będzie niosła wspólnie z łyżwiarzem szybkim Zbigniewem Bródką. Czerwonka nie może być chorążym, ponieważ miała pozytywny wynik testu na Covid-19.

Aleksandra Król / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Aleksandra Król wystartuje igrzyskach po raz trzeci. W Soczi w 2014 roku zawody w slalomie równoległym ukończyła na 30. miejscu. Cztery lata później w slalomie gigancie równoległym w południowokoreańskim Pjongczangu była 11.

31-latka, triumfatorka styczniowych zawodów Pucharu Świata w austriackiej miejscowości Simonhoehe, reprezentuje barwy KS F20 Dawidek Team.



Może sprawdzi się znane powiedzonko, do trzech razy sztuka - powiedziała PAP Król o swoich medalowych szansach.



37-letni Bródka wystąpi w najważniejszej zimowej imprezie czterolecia po raz czwarty w karierze. Największymi sukcesami panczenisty Błyskawicy Domaniewice jest zdobycie złotego medalu igrzysk w Soczi na 1500 m oraz brązowego w zawodach drużynowych.



Przed trwającym sezonem Bródka nie startował w zawodach, a jedynie trenował i wydawało się, że wkrótce zakończy karierę. Tej zimy wrócił jednak do wyczynowego sportu i udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską w biegu ze startu wspólnego oraz na swoim koronnym dystansie 1500 m.



Igrzyska w Chinach potrwają od 4 do 20 lutego. Na dotychczasowy dorobek biało-czerwonych w zimowej rywalizacji o medale olimpijskie składają się 22 medale - po siedem złotych i srebrnych oraz osiem brązowych.