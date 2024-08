Watykan wyraził ubolewanie z powodu "pewnych scen" z ceremonii inauguracji letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. W wydanym w sobotę oświadczeniu zaznaczono, że doszło do obrazy wielu chrześcijan i wyznawców innych religii.

Zdjęcie z ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu / Xinhua/ABACA / PAP/EPA

W komunikacie przekazanym dziennikarzom podkreślono: Stolica Apostolska była zasmucona pewnymi scenami podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu i może jedynie przyłączyć się do głosów, które podniosły się w ostatnich dniach, aby ubolewać nad obrazą wielu chrześcijan i wyznawców innych religii.



Na prestiżowym wydarzeniu, podczas którego cały świat jednoczy się wokół wspólnych wartości, nie powinno być żadnych aluzji wyśmiewających przekonania religijne wielu osób - oświadczył Watykan.



Wolność wypowiedzi, która oczywiście nie jest kwestionowana, znajduje swoją granicę w szacunku dla innych - stwierdzono.



W komunikacie nie wyjaśniono, o jakie "pewne sceny" chodzi. Po ceremonii inauguracji 26 lipca polemika i liczne protesty dotyczyły przede wszystkim sceny, którą uznano za obraźliwe nawiązanie do "Ostatniej Wieczerzy" Leonarda da Vinci. Autor paryskiego widowiska tłumaczył potem, że malowidło to nie było jego inspiracją.