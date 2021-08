Reprezentacja Polski w siatkówce odpadła z igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Występy zakończyła na ćwierćfinale, przegrywając z Francją 2:3. Małgorzata Leon, żona Wilfredo Leona, zamieściła na Twitterze wpis, w którym odniosła się do porażki biało-czerwonych.

Wilfredo Leon / WU HONG / PAP/EPA

Polscy siatkarze nie sięgnęli po medale w tegorocznych igrzyskach olimpijskich, ich marzenia o złocie skończyły się wraz z meczem z Francuzami. Biało-czerwoni odpadli w ćwierćfinale, ulegając Francji 2:3. Wielu siatkarzy ze łzami w oczach opuszczało halę. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy pokazujące poruszonych i smutnych zawodników.

Nie brakowało także komentarzy po porażce. Głos zabrała też żona Leona Wilfredo - Małgorzata. Na Twitterze umieściła poruszający wpis.

"Moje kibicowskie serce pęka, ale niestety taki jest sport - czasem cudowny, a czasem brutalny. Chyba żadna porażka nie dotknęła mojego męża tak jak ta. Czas przepracować to wszystko, odpocząć i z nową energią i entuzjazmem rozpocząć przygotowania do ME" - napisała Małgorzata Leon.

Odniosła się także do wpisów wspierających jej męża. Jedna z fanek stwierdziła na przykład: "Proszę przekazać Wilfredo, że jesteśmy wszyscy dumni i wdzięczni za wszystko, a także wierzymy, że marzenie o olimpijskim medalu za trzy lata się spełni".

Żona Leona napisała: "Wilfredo dostał bardzo wiele wiadomości od kibiców, postara się wszystkie przeczytać kiedy wróci i trochę odpocznie. Ale to wsparcie jest czymś niesamowitym! Za każdy taki komentarz/wiadomość w jego i swoim imieniu dziękuję" - odpowiedziała jej Małgorzata Leon.

Polacy po raz piąty z rzędu odpadli w ćwierćfinale olimpijskich zmagań. Przed nimi mistrzostwa Europy. Zmagania rozpoczną się 1 września i potrwają do 19. Część spotkań zostanie rozegranych na polskich boiskach.