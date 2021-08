Wojciech Nowicki zdobył złoty medal w rzucie młotem na igrzyskach w Tokio, a Paweł Fajdek brązowy! Nowicki ma już w dorobku krążek z Rio de Janeiro, Fajdek po raz pierwszy przebrnął olimpijskie kwalifikacje.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020. Wojciech Nowicki w kwalifikacjach rzutu młotem / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020.





W kwalifikacjach Nowickiemu wystarczył jeden rzut, u Fajdka było nerwowo

Wojciech Nowicki to brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro sprzed pięciu lat. Znany jest ze stoickiego spokoju i opanowania - i to właśnie pokazał w poniedziałkowych eliminacjach, w których świetnie poradził sobie ze stresem.

By awansować do finału bezpośrednio, trzeba było rzucić młotem 77,50 m. W innej sytuacji trzeba było znaleźć się w czołowej "12" eliminacji.

Nowicki już w pierwszym podejściu rzucił 79,78 m, po czym spakował plecak i wrócił do wioski olimpijskiej. Jego wynik okazał się najlepszym w kwalifikacjach.

Nerwów dostarczył natomiast kibicom Paweł Fajdek. Czterokrotny mistrz świata, który w Tokio walczył o swój pierwszy olimpijski medal, rzucił 76,46 m i zajął piąte miejsce w grupie A kwalifikacji, a w sumie był dziewiąty. Musiał więc poczekać na to, co zrobią rywale - i ostatecznie udało mu się awansować do olimpijskiego finału: pierwszego w karierze.

Trudne doświadczenia Fajdka z igrzyskami

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020. Paweł Fajdek w kwalifikacjach rzutu młotem /DIEGO AZUBEL /PAP/EPA



Do Tokio Fajdek po raz trzeci jechał jako kandydat do medalu, po raz drugi jako faworyt. Dotychczas jednak za każdym razem odpadał w eliminacjach.

W 2012 roku w Londynie debiutował na igrzyskach. Wówczas, pod okiem Czesława Cybulskiego, zaliczył trzy nieudane rzuty. Wtedy podkreślano jednak, że jest zawodnikiem młodym: miał 23 lata, że to dobra nauka na przyszłość. Dodatkowo skarżył się na ból nogi.

Cztery lata później w Rio Fajdek był już dominatorem. Wcześniej zmienił szkoleniowca, wrócił do swojej pierwszej trenerki Jolanty Kumor. Do Brazylii poleciał jako dwukrotny mistrz świata, w sezonie 2016 nie przegrał ani jednego konkursu - a mimo wszystko nie przebrnął kwalifikacji. Ze stadionu schodził ze łzami w oczach i mówił, że nie wie, co się stało. Przyczyn doszukiwał się w porannej porze, upale. Eksperci twierdzili, że nie poradził sobie z presją.