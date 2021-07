Dwa lata temu w Dausze zdobyły wicemistrzostwo świata. Wyprzedziły je tylko Amerykanki. Trzy lata temu w Berlinie sięgnęły po złoto na mistrzostwach Europy! To pamiętna impreza, na której Justyna Święty-Ersetic - w godzinę po zdobyciu indywidualnego złota - pomogła wywalczyć jeszcze mistrzostwo w sztafecie. Teraz Aniołki Matusińskiego, czyli sztafeta 4 razy 400 metrów, szykują się do walki o olimpijskie laury. Panie złożą w piątek ślubowanie, a po weekendzie wylecą do Tokio. Żeńska sztafeta jest jedną największych polskich nadziei medalowych. Z filarem tej drużyny - Igą Baumgart-Witan rozmawiał Paweł Pawłowski.

REKLAMA