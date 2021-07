Zaledwie 13-letnia Japonka Momiji Nishiya zwyciężyła w konkurencji street debiutującego w programie igrzysk skateboardingu, czyli jazdy na deskorolce. Srebrny medal zdobyła również 13-letnia Brazylijka Rayssa Leal, a brązowy trzy lata starsza Japonka Funa Nakayama.

13-letnia Momiji Nishiya / JIJI PRESS JAPAN / PAP/EPA

Jazda na deskorolce debiutuje w tym roku w programie igrzysk olimpijskich.

Areną zmagań skaterów jest Ariake Urban Sports Park, gdzie znajduje się zarówno tradycyjnie wydrążony tor do rywalizacji w konkurencji park, jak i ten uliczny ze schodami, poręczami i ławkami

Historyczny złoty medal w konkurencji street zdobyła 13-letnia Japonka Momiji Nishiya.

Najmłodszą w historii złotą medalistką jest Marjorie Gestring, która wygrała w skokach na trampolinie podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Miała wtedy 13 lat i 267 dni. Była więc o 63 dni młodsza od Japonki.

"Jestem niesamowicie szczęśliwa. Chcę być tak słynna, żeby nikt na świecie nie mógł powiedzieć, że nie wie, kim jest Momiji Nishiya" - powiedziała ze łzami w oczach 13-letnia olimpijka.

Momiji Nishiya na deskorolce / JIJI PRESS JAPAN / PAP/EPA

Deskorolka - droga od "niszczenia mienia publicznego" do igrzysk olimpijskich

Debiutujący w programie igrzysk skateboarding, czyli jazda na deskorolce, dużą popularność zyskał w latach 90. ubiegłego wieku w nawiązaniu do kultury ulicznej i młodzieżowej.

Przyjmuje się, że jazdę na deskorolce zapoczątkowano w latach 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to surferzy poruszali się na drewnianych deskach przymocowanych do kółek w dniach, kiedy nie mogli mierzyć się z falami. Okres znacznego wzrostu popularności tej aktywności przypada na lata 90. Wówczas stała się ona symbolem młodości i kultury ulicznej, do czego przyczyniły się filmy, na których skaterzy ćwiczą w pustych basenach i opuszczonych parkach nowe sztuczki.

Nie brakowało jednak również negatywnych konotacji. Skateboarding przez wiele lat był postrzegany jako niszczenie mienia publicznego. W związku z tym zaczęto go zabraniać w niektórych znanych miłośnikom jazdy na deskorolce miejscach, np. w LOVE Park w Filadelfii.