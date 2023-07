Szef EOC dziękuje Polsce

List do premiera Mateusza Morawieckiego na zakończenie igrzysk napisał szef Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Capralos. "Jestem przekonany, że cały świat obserwował to, co działo się w Polsce. Już teraz możemy potwierdzić, że setki milionów fanów sportu na całym świecie zaangażowało się w te Igrzyska za pośrednictwem telewizji, mediów społecznościowych, jak i mediów tradycyjnych. Warto zauważyć, że tylko jeden z przygotowanych filmów obejrzało w internecie ponad 100 milionów osób!" - czytamy.

"Od relacji w CNN po TikTok, za pośrednictwem różnych mediów, świat przekonywał się w ostatnich dniach o niesamowitej sile organizacyjnej Polski, światowej klasy obiektach i infrastrukturze oraz o ogromnej gościnności, a wszystko to w pięknym, historycznym Krakowie i Małopolsce. Jesteśmy przekonani, że organizacja Igrzysk Europejskich będzie miała w przyszłości pozytywny wpływ zarówno na turystykę, jak i inwestycje" - dodał.

Na konferencji prasowej, która odbyła się przed ceremonią zamknięcia, organizatorzy przyznali, że na niektórych obiektach, np. na Stadionie Śląskim, był problem z zapełnieniem trybun kibicami. Jak bywa przy okazji organizacji dużych imprez, nie obyło się bez wpadek. Minusem była słaba frekwencja podczas rywalizacji w lekkoatletyce, natomiast miliony kibiców było przed telewizorami. Wyciągamy z tego wnioski na przyszłość - podkreślił minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Zdaniem szefa resortu Polska sprawdziła się jednak jako organizator multidyscyplinarnych igrzysk. To dobry prognostyk przed organizacją igrzysk olimpijskich - zaznaczył.

Jak wypadli polscy sportowcy?

Polski Komitet Olimpijski może być zadowolony z dorobku medalowego reprezentacji. Choć Polacy nie wygrali klasyfikacji medalowej tak, jak przed igrzyskami zapowiadał Bortniczuk, to i tak pobili rekord jeśli chodzi o liczbę medali zdobytych na igrzyskach europejskich.

Reprezentacja Polski zakończyła imprezę z 50 medalami na koncie - 13 z nich było złotych. Ostatni z Polaków na podium zameldował się kickbokser Robert Krasoń, który w kategorii 86 kg pokonał w walce o złoto reprezentanta Hiszpanii.

Biało-Czerwoni zajęli szóste miejsce w klasyfikacji medalowej. Bezkonkurencyjni okazali się Włosi, którzy wywalczyli 100 medali, w tym 35 z najcenniejszego kruszcu.

/ III Igrzyska Europejskie 2023 /

Łącznie organizatorzy wręczyli 253 komplety medali. Sportowcy walczyli o nie na 25 obiektach.

Organizatora czwartej edycji igrzysk europejskich poznamy w październiku tego roku po spotkaniu delegatów Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.