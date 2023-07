Dawid Kubacki wygrał konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi rozgrywany w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Na drugim miejscu zameldował się Austriak Jan Hoerl, a trzeci był Philip Reimund.

Zawodnikom w trakcie konkursu przeszkadzał wiatr. Rywalizację kilka razy zatrzymywano, ale ostatecznie udało się rozegrał cała pierwszą serię. Po niej na prowadzenie wysunął się Austriak Jan Hoerl (140 m), ale niewiele, bo zaledwie 1,1 pkt tracił do niego Dawid Kubacki. Szanse medalowe zachował też Piotr Żyła, który po skoku na 138 m zajmował 4. miejsce.

Do drugiej części konkursu awansowali wszyscy Polacy. Niestety w finałowej serii słabszy skok zaliczył Piotr Żyła i stracił przez to szansę na medal. Lepiej powiodło się Dawidowi Kubackiemu - skoczył 134.5 m. Wobec słabszego wyniku Jana Hoerla (132,5 m) to Polak zdobył złoty medal III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Piotr Żyła ostatecznie zajął 7. miejsce, Paweł Wąsek 15. pozycję, a Kamil Stoch miał 29. miejsce.

Konkurs indywidualny mężczyzn na Wielkiej Krokwi zakończył rywalizację skoczków na III Igrzyskach Europejskich.