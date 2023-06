Już 21 czerwca w Krakowie rozpoczną się III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. W czasie trwania imprezy o medale będą rywalizować również skoczkowie narciarscy. Konkursy odbędą się na Wielkiej i Średniej Krokwi w Zakopanem. Dawid Kubacki nie ukrywa, iż jest ciekawy startu w zbliżającej się imprezie. "Dla mnie ta impreza jest nowością, bo nie brałem wcześniej w niej udziału jako zawodnik czy też jako kibic. Będzie to dla mnie ciekawe doświadczenie" - przyznaje Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki / COS Zakopane / Paweł Skraba /

W poprzednim sezonie Kubacki po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej światowej czołówki męskich skoków narciarskich. Zawodnik Wisły Zakopane zwyciężył w sześciu konkursach Pucharu Świata, zajmując ostatecznie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Najważniejszy sukces odniósł jednak na mistrzostwach świata w Planicy, gdzie zdobył brązowy medal w zawodach na skoczni K-125 metrów. 33-latek będzie mógł wykorzystać swoje bogate doświadczenie w premierowej rywalizacji w ramach igrzysk europejskich.

Dla mnie ta impreza jest nowością, bo nie brałem wcześniej w niej udziału jako zawodnik czy też jako kibic. Będzie to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo zawody odbywają się w nietypowym dla nas czasie. Końcówka czerwca jest przede wszystkim okresem treningowym, gdyż pierwsze starty letnie zaczynają się później. Zawsze powtarzam, że stary letnie są dobrym czasem na zweryfikowanie swojego przygotowania do głównego sezonu. Jak do każdych zawodów będę podchodził z pełnym zaangażowaniem. Jestem pewien, że kibice dopiszą, bo będzie to okres wakacyjny. Mam nadzieję, że trybuny będą pełne i będzie fajna atmosfera - liczy 33-letni Kubacki.

Dwukrotny brązowy medalista olimpijski nie stawia sobie konkretnych założeń na występy w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Będę robił wszystko, co będzie akurat w moich możliwościach i żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, ale ze względu na to, że jest to dla nas nietypowy czas na start, to trudno cokolwiek dokładnie zakładać. Wszystko też zależy od intensywności treningów i podejścia trenerów. Poza tym jeszcze nie wiem, jak inni skoczkowie podejdą do tych zawodów. Jedynie jestem pewien, że dam z siebie sto procent swoich aktualnych możliwości. To jest sport, więc wszystko jest możliwe - podkreśla Kubacki, który po dłuższej przerwie wrócił do treningów i jak przyznaje, czuje się dobrze.

Konkursy skoków narciarskich w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 zostaną rozegrane w Zakopanem w dniach 27 czerwca - 1 lipca. Na potrzeby goszczenia uczestników tej imprezy władze miejscowego Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich szykują jak najlepsze warunki dla kibiców. W ostatnim czasie modernizacji uległa Średnia Krokiew, jedna z dwóch aren zmagań skoczków podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Położony na terenie COS - OPO Zakopane obiekt zostanie doposażony w trybunę mogącą pomieścić nieco ponad 2 tysiące widzów.

Prace są już na ostatniej prostej. Pod koniec maja dojechały pierwsze konstrukcje pod trybunę na 1500 miejsc, gdzie wszystkie siedziska będą w biało-czerwonych barwach. Uzupełni je kolejnych 500 mobilnych miejsc na konstrukcji stalowej dopasowanej do terenu, których wykorzystanie będzie zależne od potrzeb. Docelowo te pół tysiąca miejsc ma być również wykorzystywanych na zawodach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi - mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Szacowany koszt budowy nowej trybuny ma wynieść około 3,5 miliona złotych.